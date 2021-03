Взрив близо до център за тестване за COVID-19 избухна в Нидерландия

В зрив избухна в близост до център за тестване за COVID-19 в град, северно от Амстердам. Експлозията е станала преди отварянето на центъра, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Нидерландската полиция съобщи, че са изпочупени прозорците на центъра,

но няма ранени хора.

Взривът е станал в град Бовенкарспел, се казва още в изявление на органите на реда. Мястото на инцидента е отцепено и тече разследване по случая.

