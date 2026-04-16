ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

Е вропейската комисия съобщи, че одобрява искането на България за осигуряване на временна държавна помощ за енергоемките дружества. Комисията отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване.

Предвижда се нашата страна да осигури 334 милиона евро в следващите три години. Ще могат да се възползват и дружества, застрашени от необходимостта да преместят производствата си извън ЕС заради високите европейски изисквания за опазване на околната среда.

Според оценката на ЕК държавната помощ цели да се запази икономическата жизнеспособност на засегнатите дружества и тя отговаря на условието намалената цена на тока за тях да бъде най-малко 50 евро/МВтч. Дружествата, получили подкрепа, ще бъдат задължени да инвестират поне 50 на сто от помощта в нови или модернизирани активи, за да намалят разходите за електроенергийната мрежа, без да увеличават използването на изкопаеми горива, се посочва в съобщението.

ЕК одобри държавна помощ за енергетиката в България

Мярката ще се прилага със задна дата - от 1 юли 2025 г., до 30 юни 2028 г. и България ще изплаща помощта чрез доставчици на електроенергия с намаление на месечните сметки. Комисията припомня, че миналата година прие решение, което създаде възможност за прилагане на мерки за ускорено внедряване на възобновяема енергия и на нисковъглеродни горива, като държавите от ЕС могат да създават условия за инвестиции във всички възобновяеми енергийни източници, както и за съхранение на енергия, с опростени тръжни процедури. Те могат да подкрепят инвестиции за намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива. Тези мерки може да бъдат свързани с електрификация, енергийна ефективност и преминаване към „чист“ водород.