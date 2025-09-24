Инцидент между Германия и Русия в Балтийско море

Г ерманският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че руски военни самолети са извършили провокация срещу германска военноморска фрегата в Балтийско море. Той подчерта, че Германия запазва предпазливост.

„Навлизането на руски дронове и бойни самолети дълбоко във въздушното пространство на Полша и Естония, както и прелитането над германска фрегата в Балтийско море през последните дни, показват ясно, че Русия буквално тества границите — все по-често и все по-агресивно,“ каза Писториус пред Бундестага по време на дебата за бюджета за 2026 г.

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Според германия министър на отбраната зачестилите атаки с дронове и нарушения на въздушното пространство на съюзниците в НАТО са умишлена стратегия на президента Владимир Путин за откриване и използване на възможни слабости в алианса.

„НАТО реагира на руските провокации ясно и решително, но същевременно с необходимата предпазливост, която днес е особено важна“, заяви Писториус.

„Даваме ясен отговор на руските действия, но без излишна паника. С други думи — не се поддаваме на провокациите на Путин, не попадаме в капана на ескалацията,“ заяви Писториус.

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Според ДПА, инцидентът, за който Писториус съобщи, се е случил през миналия уикенд, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата „Хамбург“ в Балтийско море. Корабът в момента участва в протичащото в региона учение на НАТО.