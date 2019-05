Д вама ученици откриха стрелба вчера в училище в Хайландс Ранч, недалеч от Денвър, убиха един и раниха седем техни съученици, преди да бъдат арестувани, предаде Ройтерс и БТА, като се позовават на полицията. Единият арестуван е непълнолетен.

Няколко от ранените са приети в критично състояние в местни болници.

Шерифът на окръг Дъглас, където е Училището за наука, технологии, инженерство и математика, каза, че един от простреляните - 18 годишен, е издъхнал на място от раните си. Той не коментира какъв може да е мотивът на нападението. Шерифът каза в кратко интервю за Ройтерс, че двамата арестувани, всеки от тях въоръжен с пистолет, са открили огън в две различни класни стаи. Полицията е пристигнала две минути след като е получила съобщение за нападението и е задържала заподозрените.

