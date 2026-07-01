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Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Разтърсваща история от Киев: 15-годишната Маша мечтаеше да бъде звездата на училищния бал, но загина под развалините на дома си при руски ракетен удар. Нейният съученик Йехор отказа нова партньорка и изтанцува прецизния им валс, прегръщайки пустотата

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 12:58
Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша
Източник: iStock/Getty Images

У чениците от 9. клас на киевския Лицей №237 бяха репетирали своя валс стотици пъти. Всяка стъпка, всяко накланяне, повдигане и завъртане бяха запечатани в съзнанието им. Меланхоличната песен „Love Story“ на френската изпълнителка Индила беше саундтракът на тяхната изтощителна военна зима и пролет.

Сега най-накрая беше дошъл денят на бала в Южна Украйна. В задушната юнска жега залата беше препълнена с развълнувани родители, учители и приятели. Момчетата бяха в черни панталони и бели ризи, а момичетата – в изящни цветни рокли. Младежите излизаха по двойки пред публиката: Артур и Христина, Роман и Александра, Денис и Мария...

Йехор излезе напълно сам.

Музиката започна, младежът замръзна за секунда, след което вдигна дясната си длан и я постави в празното пространство пред себе си. През следващите три минути той танцуваше, преструвайки се, че неговата партньорка Маша е все още в обятията му, пише The New York Times.

  • Мечтата за перфектния бал

За 15-годишната Мария Полска, наричана от всички Маша, този бал означаваше всичко. Войната вече беше отнела твърде много от нея и съучениците ѝ – родителите на много от тях бяха на фронтовата линия, най-близките им приятели бяха избягали в чужбина, а постоянните сирени за въздушна тревога държaха Киев под постоянен терор.

Въпреки това училището организираше прощална вечер за деветокласниците, тъй като голяма част от тях щяха да напуснат лицея, за да продължат образованието си в професионални училища. Маша, която беше запалена танцьорка от 5-годишна и мечтаеше един ден да стане професионален хореограф, искаше този ден да бъде съвършен. Заедно с майка си тя вече беше избрала ресторанта и менюто.

Репетициите бяха започнали още през декември във физкултурния салон. Училището беше тъмно и студено, тъй като руските атаки безмилостно унищожаваха енергийната мрежа на града. Танците бяха единственото бягство от реалността за децата. Тъй като Маша беше най-опитна и фина, тя беше избрана за главната роля в хореографията – Йехор трябваше да я вдигне високо на рамото си и да я завърти под звуците на музиката.

  • Нощта, в която небето се срути

Първата голяма репетиция на сцената в актовата зала беше насрочена за 14 май. Вечерта на 13 май Маша и нейният приятел Влад си размениха съобщения в 20:30 ч., за да потвърдят плана си – на следващия ден след училище щяха да отидат в мола, за да изберат нейната бална рокля с корсет. „Ако проспиш, ще те убия“, пошегува се тогава Маша.

Броени часове по-късно руската армия предприе масирана комбинирана атака с дронове и ракети. Украинската ПВО свали по-голямата част от тях, но една от ракетите удари директно жилищния блок на Маша. Апартаментът ѝ на седмия етаж се срути за секунди в купчина отломки, погребвайки момичето, майка ѝ, баща ѝ и баба ѝ.

Докато спасителите копаеха с голи ръце, целият клас се събра пред разрушената сграда, прегръщайки се и молейки се за чудо. Майката на Маша, Наталия, беше извадена жива. Но привечер спасителите откриха телата на бащата, бабата и накрая – малкото тяло на 15-годишното момиче.

  • „Ще танцувам сам или изобщо няма да танцувам“

След погребението съучениците на Маша бяха потънали в толкова тежка скръб, че искаха да отменят празненството. Но бащата на най-добрата ѝ приятелка Лора, който се беше завърнал за кратко от източния фронт, им каза: „Трябва да намерите начин да я почетете. Трябва да помните.“

Децата се върнаха в залата. Йехор Холодриха категорично обяви, че в памет на Маша ще изтанцува валса сам. Класната им ръководителка, г-жа Людмила Наумова, се уплаши, че това ще счупи психически момчето, и настоя той да си намери нова партньорка.

„Казах им, че ще танцувам сам или изобщо няма да изляза на сцената. Да прегърна друго момиче за този танц щеше да бъде чисто предателство към Машулия“, споделя Йехор.

  • Валс с екрана

В деня на бала майката на Маша, Наталия – с все още превързана рана на главата от експлозията – седна тихо на последния ред в залата. Тя намери сили да се усмихне и да ръкопляска, докато приятелите на загиналата ѝ дъщеря получаваха дипломите си.

След това започна валсът. На огромен екран зад учениците се появи изображение на репетиция, заснето седмици преди трагедията. На видеото Маша беше жива, усмихната и сияеща в центъра на залата. На сцената децата започнаха да се движат в абсолютен синхрон с кадрите зад тях.

Йехор пристъпваше, коленичеше и вдигаше ръце в перфектно време, улавяйки невидимото тяло на Маша, докато на екрана зад него тя летеше в обятията му. Той погледна към публиката само веднъж, за да види майка ѝ. Виждайки, че жената плаче неутешимо, той извърна очи, за да не загуби контрол.

Когато песента свърши, залата избухна в аплодисменти и сълзи. След церемонията класът отиде в ресторанта, който Маша беше избрала, и яде храната, която тя беше планирала. Смяха се, плакаха и си спомняха за нея до късно през нощта. Те проведоха своя бал. И той беше точно такъв, какъвто Маша Спенсър на техния клас би искала да бъде.

Редактор: Стела Христова
валс Маша танц загинала войната в Украйна Киев
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