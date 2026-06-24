Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

У крайна подобри значително ефективността на своята противовъздушна отбрана, но и Русия активно модернизира и усъвършенства своите бойни средства. Нейните дронове и балистични ракети стават все по-точни и смъртоносни, съобщава Deutsche Welle.

При ударите на Русия срещу Украйна през нощта на 15 юни са били свалени почти 93% от атакуващите дронове, информира командването на украинските ВВС. Но въпреки подобрените резултати на украинската ПВО, броят на пострадалите от руските въздушни атаки расте. По данни на ООН за май през миналия месец са загинали най-малко 274 цивилни граждани, а 1763 са били ранени.

При това далекобойните удари на Русия са нанесли най-големи загуби на украинските градове – в тях са 45 процента от жертвите.

"Шахедите" стават по-бързи

Високата резултатност на украинската ПВО се дължи на ефективната ешелонирана отбрана, която използва различни дронове прехващачи, казва пред ДВ офицер от украинските противовъздушни сили. "Голяма част от дроновете "Шахед" биват сваляни непосредствено до фронтовата линия с дронове прехващачи. А тези, които успеят да я преминат, се преследват после с вертолети и лекомоторни самолети. Наземните противовъздушни ракетни комплекси от типа „Пейтриът“ пък се насочват срещу балистичните ракети и целите, които не сме свалили във въздуха“, казва военният, пожелал да запази анонимност поради съображения за сигурност.

Руските атаки обаче все повече се адаптират към украинската система за отбрана, издирвайки слабите ѝ места, отбелязват експертите. От украинския Институт за изпитания и сертификации на въоръжения и военна техника са изчислили, че пуснатите срещу Украйна руски дронове тип „Геран-2“ (руският аналог на „Шахед-136“) само в първите две седмици на юни са били повече, отколкото през целия предишен месец.

Тази статистика илюстрира една от ключовите тенденции на руските атаки – масовото използване на евтини средства за воденето на изтощителна война, отбелязва представителят на института Александър Заруба. „На тактическо ниво атакуващите дронове фактически замениха част от артилерията и щурмовата авиация - с което поразяват бронираната техника и пехотата с хирургическа точност“.

Украинските военни и разузнаването още през 2024 година забелязаха първите руски опити за усъвършенстване на дроновете с турбореактивни двигатели – така скоростта може да бъде увеличена сериозно, но се намалява обсегът на полета. През 2026 година обаче бе извършен истински пробив от руснаците в тази сфера – от началото на годината са фиксирани над 1400 случая на използването на трети, четвърти и пети модел „Геран“ с над два пъти по-висока скорост, отколкото при „Геран-2“. „Просто не можем да ги догоним с вертолети. Вече ги преследваме със самолети“, казва експертът от украинските противовъздушни сили пред ДВ.

Руските дронове стават и по-универсални

Серийното производство на дронове „Геран“ едва успява да задоволи потребностите на руската армия, отбелязват украинските изследователи, които съдят по това, че един от дроновете е бил свален само пет дни, след като е бил произведен. Същевременно има и друга тенденция – руските производители на оръжие постепенно превръщат „Шахедите“ от евтин начин за доставката на експлозиви в истинска универсална платформа, способна да нанесе поражения от различен характер.

Освен това, благодарение на спътниковата връзка и модемите с 4G руските военни вече имат възможност дистанционно да управляват дроновете. По тях се инсталират видеокамери и средства за радиоразузнаване, а дори и неголеми зенитни ракети за свалянето на вертолети или самолети.

Александър Заруба смята, че Русия очевидно търси нови евтини средства за въздушна борба, а може да използва ракетите и като елемент за психологически натиск.

Паралелно с универсализацията на „Шахедите“ в Русия продължават да разработват нови модели дронове, допълва Заруба. Според него в тях няма скъпоструващи компоненти, а вместо това се използва електроника с двойно предназначение. Става дума за апарати с обсег до 100 км и боен заряд от само 4-5 кг, които могат да се използват като контрамярка срещу украинските зенитни дронове и мобилните бойни групи.

Ракетите стават по-точни и по-смъртоносни

Едновременно с поевтиняването на атакуващите дронове руските инженери системно модернизират основните си бойни ракети „Искандер-М4, Х-101 и Х-69, казват специалистите от украинския Институт за изпитания и сертификации на въоръжения и военна техника. При това оръжието Х-101 става още по-смъртоносно – увеличено е теглото на двойния боен заряд до почти един тон. Втората част от него може да бъде взривена на височина 100-200 метра над целта и често е снабдена с касетъчни боеприпаси.

„Искандерите“ пък през последните години бяха оборудвани с нова система за самонасочване, с по-съвременна електроника и блокове за защита от радиоелектронни смущения, което им позволява да приемат спътниковия сигнал дори при включени средства за радиоелектронна борба. При това, както отбелязва Александър Заруба, приоритетно направление остава повишаването на устойчивостта на тази ракета спрямо комплексите „Пейтриът", с които Украйна противодейства на балистичните ракети.

Заруба предполага, че Русия пуска до 70 модернизирани „Искандери“ и до 50 Х-101 месечно. „Те полагат всички усилия да увеличат производството. Нашата задача е да преобърнем тази тенденция“, отбелязва военният експерт.

Украйна атакува руското производство и усъвършенства ПВО

Пример за изпълнението на тази задача стана украинският удар срещу град Чебоксари на 10 юни – срещу местния военен завод „Прогрес“. Същевременно украинските отбранителни предприятия усъвършенстват собствените си изделия. На оръжейното изложение в Париж неотдавна компанията SkyFall представи удължената версия на своя най-известен дрон прехващач. Той работи с изкуствен интелект, което позволява целите да се идентифицират по-бързо, отколкото с човешко око. По-рано този месец SkyFall съобщи, че за половин година с нейните дронове са били свалени над 3500 „Шахеди“.