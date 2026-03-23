Свят

Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

18-минутен клип показва как мегазвездата преминава през поредица от полеви тестове за трезвеност

23 март 2026, 10:06
Източник: БТА/АР

Д жъстин Тимбърлейк направи всичко възможно, за да запази в тайна кадрите от ареста си за шофиране в нетрезво състояние, но въпреки усилията му, видеото от полицейската камера вече е публично достояние.

18-минутен клип, разпространен от TMZ, показва как мегазвездата преминава през поредица от полеви тестове за трезвеност, признавайки откровено: „Никога не съм правил това“, преди да добави: „Малко съм нервен... сърцето ми бие учестено.“

В един момент, докато получава инструкции от органите на реда, той прекъсва полицая, за да обясни: „Хора, просто следвам приятелите си до вкъщи.“ Около десетата минута от записа негова приятелка слиза от другата кола и се обръща към служителя на реда с думите: „Помогнете ни. Помогнете.“ Когато обърканият полицай пита дали имат нужда от съдействие, тя избухва в смях и отговаря: „Шегувам се.“

Ситуацията става още по-неудобна, когато Тимбърлейк се опитва да застане на един крак – тест, при който трябва да пази равновесие с изпънат крак. Певецът издържа едва 5 секунди, след което поглежда към полицая и подхвърля: „Между другото, това са наистина трудни тестове.“

Хаосът ескалира, когато приятелката му осъзнава, че той действително ще бъде задържан. Тя реагира с пълно недоверие: „Не, няма да бъде“, казва тя, „Спри. Няма начин. Не го казвай. В момента арестуваш Джъстин Тимбърлейк?“

Когато полицайката обяснява, че той се е провалил на всички тестове и ще остане в ареста през цялата нощ, докато се яви пред съдия сутринта, жената все още е в недоумение и повтаря: „Няма начин“. След като се качва на задната седалка на патрулката, видимо сломеният Тимбърлейк дава разрешение на спътниците си да закарат автомобила му до дома му. Приятелката му настоява да говори с него, но получава отказ, след което отново се моли: „Моля, помогнете ми.“

В този момент следва и най-абсурдният опит за намеса: „Можете ли да ми направите една услуга? Защото харесвахте „Bye Bye Bye“ или „Sexy Back“... Това е лудост“, казва тя, опитвайки се да използва славата на певеца като аргумент.

Докато се опитва да прецени следващите си стъпки, жената започва да задава бързи въпроси: „Кой е адвокатът ти? Кажи ми името на поне един адвокат.“ В същото време самият Тимбърлейк, все още дезориентиран от случващото се, пита: „Защо ме арестувате?“, докато служителите продължават по процедура.

Цялото видео е странна смесица от нервно напрежение, отричане и неочаквани комични моменти – точно това, което правният екип на Тимбърлейк се опитваше да предотврати. В съдебните документи адвокатите му твърдяха, че кадрите показват звездата в „крайно уязвимо състояние“ и предупредиха, че разпространението им може да нанесе „сериозна и непоправима вреда“ на неговата репутация.

Източник: www.hola.com    
Джъстин Тимбърлейк Арест Шофиране в нетрезво състояние Полицейско видео Тестове за трезвеност ТМЗ
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

