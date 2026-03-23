Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

Д жъстин Тимбърлейк направи всичко възможно, за да запази в тайна кадрите от ареста си за шофиране в нетрезво състояние, но въпреки усилията му, видеото от полицейската камера вече е публично достояние.

18-минутен клип, разпространен от TMZ, показва как мегазвездата преминава през поредица от полеви тестове за трезвеност, признавайки откровено: „Никога не съм правил това“, преди да добави: „Малко съм нервен... сърцето ми бие учестено.“

Justin Timberlake DWI arrest body cam from June 2024.



(00:01) JT does eye test

(02:17) JT does walking test

(09:00) JT says, “Sorry, my heart is racing.”

(12:40) JT is handcuffed

(15:00) JT is asked if friend can drive his car

(17:20) JT is asked if he wants his phone

В един момент, докато получава инструкции от органите на реда, той прекъсва полицая, за да обясни: „Хора, просто следвам приятелите си до вкъщи.“ Около десетата минута от записа негова приятелка слиза от другата кола и се обръща към служителя на реда с думите: „Помогнете ни. Помогнете.“ Когато обърканият полицай пита дали имат нужда от съдействие, тя избухва в смях и отговаря: „Шегувам се.“

Ситуацията става още по-неудобна, когато Тимбърлейк се опитва да застане на един крак – тест, при който трябва да пази равновесие с изпънат крак. Певецът издържа едва 5 секунди, след което поглежда към полицая и подхвърля: „Между другото, това са наистина трудни тестове.“

Хаосът ескалира, когато приятелката му осъзнава, че той действително ще бъде задържан. Тя реагира с пълно недоверие: „Не, няма да бъде“, казва тя, „Спри. Няма начин. Не го казвай. В момента арестуваш Джъстин Тимбърлейк?“

Когато полицайката обяснява, че той се е провалил на всички тестове и ще остане в ареста през цялата нощ, докато се яви пред съдия сутринта, жената все още е в недоумение и повтаря: „Няма начин“. След като се качва на задната седалка на патрулката, видимо сломеният Тимбърлейк дава разрешение на спътниците си да закарат автомобила му до дома му. Приятелката му настоява да говори с него, но получава отказ, след което отново се моли: „Моля, помогнете ми.“

BODYCAM FOOTAGE OF JUSTIN TIMBERLAKE’S JUNE 24 DUI ARREST RELEASED



Obviously hammered, and the cops could not have been nicer. What do you notice?



Officer: What are you doing?



Timberlake: I’m on a world tour.



Officer: What?



Timberlake: It’s hard to explain… I’m Justin… pic.twitter.com/aT2nq4uxMh — Christopher Webb (@cwebbonline) March 21, 2026

В този момент следва и най-абсурдният опит за намеса: „Можете ли да ми направите една услуга? Защото харесвахте „Bye Bye Bye“ или „Sexy Back“... Това е лудост“, казва тя, опитвайки се да използва славата на певеца като аргумент.

Докато се опитва да прецени следващите си стъпки, жената започва да задава бързи въпроси: „Кой е адвокатът ти? Кажи ми името на поне един адвокат.“ В същото време самият Тимбърлейк, все още дезориентиран от случващото се, пита: „Защо ме арестувате?“, докато служителите продължават по процедура.

Цялото видео е странна смесица от нервно напрежение, отричане и неочаквани комични моменти – точно това, което правният екип на Тимбърлейк се опитваше да предотврати. В съдебните документи адвокатите му твърдяха, че кадрите показват звездата в „крайно уязвимо състояние“ и предупредиха, че разпространението им може да нанесе „сериозна и непоправима вреда“ на неговата репутация.