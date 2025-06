Кармата на стълбите? Тръмп се препъна месеци след като се подигра на Байдън (ВИДЕО)

Т ова, което се случва наоколо, се случва отново - понякога под формата на грешна стъпка. В неделя президентът Доналд Тръмп стана обект на онлайн шеги, след като се спъна на стъпалата на Air Force One - ироничен обрат, като се има предвид, че в миналото той се подиграваше на Джо Байдън за същото. Малката грешна стъпка в Мористаун, Ню Джърси, беше бързо поправена, но не и преди камерите да уловят момента и потребителите на социалните медии да се надпреварват да го наричат „кармата на стълбите“, пише Times of India.

Джо Байдън залитна, докато се качваше в президентския самолет

Препъването се случи, докато президентът Тръмп се качваше на Air Force One на общинското летище в Мористаун, връщайки се във Вашингтон след ангажименти през уикенда. Хванал се за парапета с дясната си ръка, левият крак на Тръмп се препъна в ръба на стъпалото. Той се поколеба за кратко, но бързо продължи нагоре без инциденти.

Trump stumbled on the stairs to AF1. Cue the MSM's lies and BS about how it's worse than Biden was. Fortunately we have video evidence of both and it's pretty clear. pic.twitter.com/RIfBWfCwBM — ARMSLIST.com (@armslist) June 9, 2025

Въпреки че продължи само секунда, моментът веднага предизвика разговори в интернет - най-вече заради предишните подмятания на Тръмп по адрес на препъванията на Байдън.

Байдън отново се спъна на церемония в САЩ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Към неловкостта се прибави и държавният секретар Марко Рубио, който придружаваше Тръмп по време на полета до Кемп Дейвид, също се спъна на същите стълби, докато се качваше на борда.

И двамата си върнаха бързо равновесието, но двойната грешна стъпка не остана незабелязана.

Trump mocked Biden for stumbling—said it proved he was weak, old, unfit. Now he’s tripping on stairs. By his own logic, it’s time to retire, sit down, and drop the alpha act. Time catches up with everyone.#TrumpStumbles #StableGeniusDown #TooOldToLead #MAGAfall #StairForceNone pic.twitter.com/AYySg1MRT1 — Nighthawk #FBPE 🇫🇷🇺🇦🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Rene_Artois_3U) June 8, 2025

Когато Тръмп се подигра с падането на Байдън

Спъването на Тръмп предизвика сравнения със собствените високопоставени пътувания на Байдън - и острите критики на Тръмп към тях. През 2023 г. Тръмп се подигра с Байдън, след като последният падна на церемонията по завършване на Академията на военновъздушните сили на САЩ в Колорадо, като нарече това „не е вдъхновяващо“ и същевременно каза: „Надявам се, че не е пострадал... Не искате това“.

Джо Байдън се спъна и падна на церемония в американска военна академия (ВИДЕО/СНИМКИ)

Още през 2020 г. Тръмп се защити, че се е движил предпазливо по рампа в Уест Пойнт, като я оприличи на „ледена пързалка“. Тогава той обясни: „Цялото това нещо е лудост... дори ако трябва да се спуснеш на пръсти по рампата, не искаш това“.

🤭Trump repeated Biden’s move and nearly took a tumble on the stairs



He stumbled but made it to the top — and raised a clenched fist to the press!



Karma doesn’t miss! pic.twitter.com/4nKcdru5cj — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2025

В друго изказване от предизборната кампания Тръмп коментира: „Джо Байдън не може да изкачи дори стълбите на Air Force One“. Инцидентът от тази седмица накара критиците да хвърлят собствените думи на Тръмп обратно към него.

Джо Байдън падна, докато слизаше от велосипеда си след разхода по плажа

Социалните медии бързо отбелязаха това. Един от потребителите каза: „Това изглежда като точно същото място, на което се е спънал президентът Байдън. Тези стълби са карма!“

Втори потребител: „Поправете стълбите, за бога. Това умишлено ли е, или просто явна мърлява небрежност в отдела за поддръжка?“ .

Друг потребител заяви: „Вероятно трябва да привикаме съпругата му и да се уверим, че не е неспособен да управлява страната“.