Самолет падна върху къща в Литва, има загинал и ранени

Т оварен самолет, изпълняващ поръчки на куриерска компания и летящ от германския град Лайпциг за столицата на Литва - Вилнюс, е паднал върху двуетажна къща, предадоха световните агенции.

Инцидентът е станал на около 4 километра от летището на Вилнюс. На място са се отзовали спасителни екипи. Те са извадили от отломките на самолета един от двамата му пилоти, който е бил жив и в съзнание, но след няколко минути е починал от получените в инцидента рани.

One dead and three injured in Lithuania plane crash https://t.co/OQykU8kaTT