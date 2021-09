За първи път в историята: Транссексуални политици в германския парламент

Д ве транссексуални жени бяха избрани в германския парламент - нещо, което се случва за първи път в историята на страната, предаде Ройтерс.

Това са Теса Ганзерер и Нике Славик от Зелените.

Екологичната партия остана трета на произведените в неделя парламентарни избори в Германия, повишавайки своя дял от гласовете от 9,8 на сто през 2017 г. до 14,8 процента - най-високия резултат в историята си.

Tessa Ganserer, 44, and Nyke Slawik, 27, both members of the Greens Party, are the first two openly transgender people to be elected to the German Parliament. https://t.co/PtesTAYAwm pic.twitter.com/k7ewkViUUL — The New York Times (@nytimes) September 27, 2021

Очаква се Зелените да играят ключова роля за формирането на новото германско правителство, което да е трипартийно, отбелязва Ройтерс.

Той ли ще е новият канцлер на Германия? Кой е Олаф Шолц

"Това е историческа победа" за партията и за цялата общност на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, каза пред Ройтерс 44-годишната Ганзерер. Тя добави, че резултатите символизират едно отворено и толерантно общество.

With Nyke Slawik and Tessa Ganserer, two transgender women will sit in the next German #Bundestag for the first time after this #election.



They now want to stand up for the rights of queer people in #Berlin. 🌈 #QuoteOfTheDay #btw21 #Diversitymatters #queer #LGBTQIA pic.twitter.com/7FAPuqDvSQ — All about Germany | deutschland.de (@en_germany) September 27, 2021

Приоритет номер едно в Бундестага за Теса Ганзерер, която беше избрана в регионалния парламент на провинция Бавария през 2013 г., е облекчаването на процедурата за потвърждаване на промяната на пола в документите за самоличност. Транссексуалната депутатка, която има двама синове, иска също законови промени, които да позволят на лесбийките да осиновяват деца.

Социалдемократите печелят изборите в Германия, изпреварвайки консерваторите на Меркел

Нике Славик, на 27 години, нарече резултатите "невероятни".

Тя си осигури място в парламента чрез листатата на Зелените в западната провинция Северен Рейн - Вестфалия.

"Лудост! Все още не мога да го повярвам напълно, но с този исторически изборен резултат аз определено ще бъда член на следващия Бундестаг", заяви Нике Славик в своя публикация в Instagram. Тя призова за национален план за действие срещу хомофобията и трансфобията, за закон за самоопределянето и за подобрения във федералния закон срещу дискриминацията.

В Германия хомосексуалността е декриминализирана през 1969 г., а еднополовите бракове бяха узаконени през 2017 г.

Tessa Ganserer @GansGruen and Nyke Slawik @nyke_slawik made history on Sunday as the first openly trans women to take up a seat in the German Parliament.



We hope this victory ushers a new dawn for trans rights in Germany. 🏳️‍⚧️



🔗 Find our statement on https://t.co/NDdyInkc5w pic.twitter.com/s8VgK1NeU5 — TGEU (@TGEUorg) September 27, 2021

Престъпленията от омраза срещу хората от ЛГБТ+ общността обаче са се увеличили с 36 процента миналата година, сочат полицейски данни, които изваждат на показ една засилваща се тенденция на хомофобия в части от германското общество, отбелязва Ройтерс.