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Две 14-годишни момчета загинаха след взрив в Украйна, жертвите от вчерашните удари станаха 32

Децата са попаднали на взривно устройство в поле

Василена Василева Василена Василева

8 октомври 2026, 10:31
Две 14-годишни момчета загинаха след взрив в Украйна, жертвите от вчерашните удари станаха 32
Източник: AP/БТА

Д ве 14-годишни момчета загинаха след взрив на устройство в Сумска област в Украйна. Инцидентът е станал в района на Конотоп, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров, цитиран от „Укринформ“.

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„Децата са попаднали на взривно устройство в поле. То е избухнало“, съобщи Григоров. По думите му двете момчета са загинали на място вследствие на тежките си наранявания.

Междувременно четирима души, сред които две деца, са ранени при удар на руски дрон по жилищна сграда в Киев, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от „Укринформ“.

Дронът е ударил 12-етажен жилищен блок на нивото на десетия етаж, което е предизвикало пожар. Огънят се е разпространил към горните етажи, а сградата е получила частични щети.

От блока са евакуирани 22 души, сред които осем деца.

​Междувременно броят на загиналите при вчерашната руска атака в Украйна достигна най-малко 32 души, съобщи Reuters, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски. При ударите са нанесени щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура.

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Най-тежко е засегнат град Прилуки в северната Черниговска област. Там руска ракета е разрушила пететажна жилищна сграда. По данни на украинските служби за извънредни ситуации броят на загиналите е достигнал 22 души.

В Киев са открити още две тела след руския въздушен удар по жилищна сграда, с което жертвите в столицата са станали четири.

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Според Зеленски при мащабната атака Русия е изстреляла около 70 ракети и е използвала десетки ударни дронове. Украинският президент заяви, че една от основните цели е била енергийната инфраструктура на страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Елена Инджева    
Война в Украйна Русия Украйна Жертви Деца Киев Сумска област Ракетни удари Атаки с дронове Взрив
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