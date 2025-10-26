Свят

Русия удари два жилищни блока в Киев, има жертви и ранени

Спасителите работят по последиците от удар с дрон в Деснянски район, където избухнаха пожари

Обновена преди 1 час / 26 октомври 2025, 08:10
Русия удари два жилищни блока в Киев, има жертви и ранени
Източник: AP/БТА

Р уската атака с дронове срещу Киев отне живота на трима души, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.

"По първоначални доклади трима души са загинали, а 27 са били ранени (включително 6 деца)" в киевския Деснянски район, написа Кличко в платформата Telegram.

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Украинската Държавна служба за извънредните ситуации, цитирана от Укринформ, от своя страна, съобщи за три жертви и 29 ранени, в това число 7 деца.

"Столицата беше атакувана от врага за втори път за последните 24 часа. Трима души бяха убити", се посочва в изявление на службата в Telegram.

Спасителите работят по последиците от удар с дрон в Деснянски район, където избухнаха пожари. Безпилотен летателен апарат порази девететажна жилищна сграда, като 13 души бяха спасени от горните етажи. На друго място дрон порази 16-етажна сграда и прозорците от първи до девети етаж са разбити, посочва службата за извънредните ситуации.

Според съобщенията дрон е нанесъл поражения и на многоетажна сграда в Оболонски район, въпреки че спасителите не са установи пожар на мястото.

Всички пострадали получават медицинска помощ, допълва службата.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
