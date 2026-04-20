България

Искат постоянен арест на двама полицаи, за трафик на мигранти

Двамата возели мигрантите със служебен автомобил на „Гранична полиция“

20 април 2026, 15:22
Източник: EPA/БГНЕС

Р айонна прокуратура-Ямбол внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на двама полицейски служители, обвинени в противозаконно подпомагане на 11 чужди граждани да пребивават и преминават през българска територия

Престъплението е осъществено на 17.04.2026 година на път, намиращ се в землището на Елхово, обл. Ямбол.

По време на разследването е установено, че двамата обвиняеми, които са полицейски служители от ГПУ-Елхово, противозаконно са подпомогнали на 11-те чужди граждани, превозвайки ги със служебен автомобил на „Гранична полиция“, целейки облага.

Предстои Районен съд-Елхово да насрочи начален час на заседанието си.

Източник: Prb.bg    
Полицейски служители Задържане под стража Елхово
Последвайте ни
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел осуетил план на Иран за атака срещу нефтопровода Баку-Джейхан

Свят Преди 21 минути

Иранската гвардия също така е планирала атаки срещу еврейски и израелски обекти в Азербайджан

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

България Преди 34 минути

Трифонов: По добре да си част от тези, които стърчат

Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

Свят Преди 1 час

Японското правителство и Метеорологичната агенция на страната съобщиха, че вероятността от мегаземетресение през следващата седмица се е повишила до 1% спрямо обичайните 0.1%.

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

България Преди 2 часа

Разликата е предимно организационна – коалициите позволяват на по-малки партии да обединят гласове и да преодолеят прага, но след изборите носят риск от вътрешни противоречия

Студенти от Vivacom Техническа академия разработват бъдещето на индустрията с Private 5G решения

Любопитно Преди 2 часа

Сянка, защита и спокойствие на открито

Любопитно Преди 2 часа

С просторната тента за градина, тераса и къмпинг

Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

България Преди 2 часа

Размествания в листите на ПП-ДБ и ГЕРБ заради преференциите

Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

Свят Преди 3 часа

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Свят Преди 3 часа

Ученията ще бъдат най-големите до този момент

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Свят Преди 3 часа

Инцидентът в Ростовска област предизвика вълна от паника и поднови дебатите за пълна забрана на използването на диви животни в представленията

Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

България Преди 3 часа

Трайков: Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване на италиански учени разкрива какво сънуват терминално болните пациенти в дните преди смъртта. От срещи с починали близки до ярка светлина и символични стълбища – вижте как умът ни се подготвя за края на жизнения път

Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

България Преди 3 часа

При обработени 100% протоколи на СИК в РИК партията на Румен Радев „Прогресивна България“ печели с 44.594%, втори са ГЕРБ-СДС с 13.387%

Вдигнаха медицински хеликоптер заради жена в кома

България Преди 3 часа

Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма

Съдът реши: Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите на покойната звезда

Любопитно Преди 4 часа

Мич Уайнхаус обвини най-близките приятелки на дъщеря си в незаконна продажба на нейни предмети, но съдията отхвърли иска му

Човешкият алгоритъм: Изложбата в галерия „Куб“, част от фестивала SHAPESHIFT, изследва невидимата архитектура на дигиталното ни ежедневие

Любопитно Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

