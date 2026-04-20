Искат постоянен арест на двама полицаи, за трафик на мигранти

Р айонна прокуратура-Ямбол внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на двама полицейски служители, обвинени в противозаконно подпомагане на 11 чужди граждани да пребивават и преминават през българска територия

Престъплението е осъществено на 17.04.2026 година на път, намиращ се в землището на Елхово, обл. Ямбол.

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

По време на разследването е установено, че двамата обвиняеми, които са полицейски служители от ГПУ-Елхово, противозаконно са подпомогнали на 11-те чужди граждани, превозвайки ги със служебен автомобил на „Гранична полиция“, целейки облага.

Предстои Районен съд-Елхово да насрочи начален час на заседанието си.