България

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Срещу тях са повдигнати обвинения

19 април 2026, 14:59
Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама служители на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Елхово са задържани за 72 часа и са с повдигнати срещу тях обвинения за трафик на мигранти, съобщи за БТА ръководителят на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова.

Арестуваха петима гранични полицаи от Елхово

„Привлечени са за престъпления по чл. 281, ал. 2 от Наказателния кодекс. Наказанието, което законът предвижда, е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева“, посочи районният прокурор на Ямбол.

Остават в ареста полицаите, обвинени в трафик на бежанци

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо задържаните гранични полицаи пред Районен съд – Елхово, посочи прокурор Грънчарова.

Източник: Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус    
елхово гранични полицаи арест мигранти трафик
<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 18 минути

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

България Преди 35 минути

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 1 час

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Свят Преди 1 час

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

България Преди 1 час

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран обвини върховния дипломат на ЕС Кая Калас в двойни стандарти, след като тя призова за спазване на международното право и възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Свят Преди 2 часа

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията

<p>Мицкоски: Разочарован съм, само 250 българи гласуват в&nbsp;РС Македония</p>

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Свят Преди 2 часа

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Свят Преди 2 часа

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

България Преди 2 часа

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 3 часа

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

България Преди 3 часа

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин

Снимката е илюстративна

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Свят Преди 3 часа

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Любопитно Преди 3 часа

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

и

С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

Любопитно Преди 3 часа

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Мариан Бачев се завръща на сцената с „Куршуми над Бродуей“

Edna.bg

Лошо - Нюрнбергер се контузи, Дармщат загуби

Gong.bg

Битката за титлата: Манчестър Сити - Арсенал, съставите

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 17:00 часа

Nova.bg

Два случая на гласуване от чуждо име: Единият опитал да пусне 10 бюлетини

Nova.bg