Премиерът на Япония задряма, докато печели решаващ вот за преизбиране

Н а случаен наблюдател може да му бъде простено, ако е заспал, докато наблюдава как Либералдемократическата партия поддържа правителствения контрол над Япония. В крайна сметка, партията е управлявала самостоятелно или в коалиция през почти цялата следвоенна история на страната, пише Politico.

Но дрямката на премиера Шигеру Ишиба по време на парламентарните процедури шокира, както в Япония, така и извън нея. Популярното видео в X, на което Ишиба почива с затворени очи, вече е гледано почти 30 милиона пъти.

Exciting day in the Diet, with Ishiba casually dozing off the morning he was set to be reelected as Japan's Prime Minister. pic.twitter.com/EN4Ma5a7gt