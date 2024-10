"Обречени на изчезване" - как в село в Япония се справят със самотата

Я понското село Ичиноно намери необичаен начин за борба със самотата и обезлюдяването, които продължават да се засилват в страната на фона на намаляващата раждаемост и изселването към градовете. В това малко селце с население под 60 души, разположено на север от Осака, местните жители изработват ръчно кукли в реален размер, които служат като безмълвни „жители” и спътници.

С течение на времето тези кукли стоят навсякъде в селото – висят на люлки, карат велосипеди, събират дърва или приветстват своите съседи с добродушно мълчание.

„Вероятно вече сме превъзхождани по брой от куклите”, споделя Хисайо Ямазаки, 88-годишна вдовица. В миналото децата са изпълвали домовете в Ичиноно, но с порастването си са били насърчавани да заминат към големите градове. „Страхувахме се, че синовете ни ще останат самотни, затворени в отдалечено място като това, и затова ги насърчавахме да учат в градски колежи. Сега си плащаме за това решение“, добавя Ямазаки.

Japan village tackles population crisis with mannequins https://t.co/UDVCi95k4N — Newsweek (@Newsweek) October 31, 2024

Съживяването на селските райони се превърна в ключов приоритет за новоизбрания министър-председател Шигеру Ишиба, който се опитва да задържи лидерската си позиция, след като неговата Либерално-демократическа партия изгуби мнозинството си на последните избори. Предшественикът му Фумио Кишида през миналата година въведе стимул от ¥1 милион (около $6,500) на дете за семействата, готови да се преместят от столичния район на Токио в селските райони.

„Ако селото остане такова, каквото е сега, сме обречени на изчезване“, споделя селският вожд Ичиро Саваяма. Но има едно светло петно – раждането на двегодишния Кураносуке, първото бебе, родено в Ичиноно от над две десетилетия. „Всички го обожаваме. Сега имаме кого да обичаме, и това е моментът, в който хората изпитват истинско щастие“, допълва Саваяма.

In Ichinono, Japan, a village of under 60 elderly residents, life-like mannequins are created to fill empty spaces and ease loneliness, as most young people have moved away for jobs. These puppets, made from old clothes, add life to the community. A few young families have… pic.twitter.com/HcnYmMkFfX — SNE (@shortnewsenergy) October 29, 2024

Родителите на момчето, Рие, акушерка, и Тошики, IT консултант, се преместили в селото в началото на пандемията от COVID-19 през 2020 г. „Провинцията ми харесва. Тук можем да намерим себе си. В града има твърде много правила, но тук сме по-свободни“, споделя Тошики пред Financial Times.

New photos out of Japan's "puppet village," where puppets created to mimic the presence of children now outnumber the dwindling number of mostly elderly residents. Nothing captures loneliness quite like a silent, motionless puppet-child.



[📸 - Philip Fong via Getty Images] pic.twitter.com/EJqgxlWxB7 — Morgan Music (@MorganInternet) October 29, 2024

Ичиноно е само едно от множеството японски села, които изпитват остър спад в населението. През последната година раждаемостта в Япония е паднала до рекордно ниските 1,2 раждания на жена, а браковете са спаднали с 6% в сравнение с 2022 г., достигайки най-ниското си ниво от края на Втората световна война. Бившият министър на здравеопазването Кейзо Такеми описва демографската ситуация като „изключително критична“, предупреждавайки, че страната има време само до 2030 г., за да направи решителни промени.

Fabricating life in the Japanese village of Ichinono – in pictures https://t.co/7wqhEv2oAe — The Guardian (@guardian) October 25, 2024

Японското общество продължава да „посивява“: 29,3% от населението вече са на 65 или повече години – най-високият процент в света, според данни на японското статистическо бюро. Този проблем е общ за целия регион – съседни държави като Китай, Южна Корея и Тайван също регистрират значителен спад в раждаемостта, съответно 1,0, 0,72 и 0,87.

