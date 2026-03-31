Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Кремъл е изискал Украйна да се изтегли от контролираната от нея част на Донбас и "тогава войната ще приключи“.

"А ако Украйна не се изтегли в рамките на два месеца, Русия ще завземе Донбас и тогава ще има други условия. Логичен въпрос, ако целта им е само Донбас, това е моят въпрос към нашите американски колеги, тогава защо заявяват, че ще продължат напред и след това ще има други условия. Тоест въпросът все пак не е Донбас, според мен“, коментира днес президентът на Украйна по време на срещата на върха в Буча, съобщава "Фокус“.

Тръмп към Зеленски: Или приемате условията на Путин, или той ще ви унищожи

Зеленски подчерта, че целите на Русия са ясни, но според него тя няма да може да ги постигне за два месеца и за това оказва дипломатически натиск.

Зеленски: Русия се опитва да спечели време

"Смятам, че днес Русия оказва натиск върху САЩ. Смятам, че САЩ може да оказват натиск върху Русия. Днес Русия оказва натиск, защото наближава моментът на междинните избори в САЩ. Този момент наближава, ясно е, че САЩ трябва да предприемат различни стъпки, вътрешни, политически и външни. Ние много се надяваме на преговорния път, все пак да върнем въпроса към логиката, а не към емоционалността на Русия, която вече реагира на всичко“, посочи Зеленски.