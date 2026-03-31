Свят

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Зеленски, посочи, че Кремъл е заявил, че тогава войната ще приключи

31 март 2026, 19:15
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Кремъл е изискал Украйна да се изтегли от контролираната от нея част на Донбас и "тогава войната ще приключи“.

"А ако Украйна не се изтегли в рамките на два месеца, Русия ще завземе Донбас и тогава ще има други условия. Логичен въпрос, ако целта им е само Донбас, това е моят въпрос към нашите американски колеги, тогава защо заявяват, че ще продължат напред и след това ще има други условия. Тоест въпросът все пак не е Донбас, според мен“, коментира днес президентът на Украйна по време на срещата на върха в Буча, съобщава "Фокус“.

Тръмп към Зеленски: Или приемате условията на Путин, или той ще ви унищожи

Зеленски подчерта, че целите на Русия са ясни, но според него тя няма да може да ги постигне за два месеца и за това оказва дипломатически натиск.

Зеленски: Русия се опитва да спечели време

"Смятам, че днес Русия оказва натиск върху САЩ. Смятам, че САЩ може да оказват натиск върху Русия. Днес Русия оказва натиск, защото наближава моментът на междинните избори в САЩ. Този момент наближава, ясно е, че САЩ трябва да предприемат различни стъпки, вътрешни, политически и външни. Ние много се надяваме на преговорния път, все пак да върнем въпроса към логиката, а не към емоционалността на Русия, която вече реагира на всичко“, посочи Зеленски.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

pariteni.bg
Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 12 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 13 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 12 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 12 часа
Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден"

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден"

България Преди 28 минути

Инициативата е на Британското посолство в София

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Свят Преди 1 час

Защо изглежда, че САЩ печелят битката, но губят войната?

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

България Преди 2 часа

Такова обвинение отправи ден по-рано Министерството на младежта и спорта

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

България Преди 2 часа

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

<p>Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура</p>

Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Свят Преди 2 часа

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Свят Преди 2 часа

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 2 часа

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Любопитно Преди 2 часа

Робърт Патинсън и Зендая блестят в „Драмата“ – провокативна и напрегната черна комедия на Кристофър Боргли. Филмът изследва докъде може да стигне предсватбената параноя, след като една невинна игра разкрива шокираща тайна от миналото.

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

България Преди 2 часа

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 3 часа

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 3 часа

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Свят Преди 3 часа

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 4 часа

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Свят Преди 4 часа

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Свят Преди 4 часа

Частни доставки срещат пречки, след като Хавана блокира гориво за американското посолство

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Време за почивка: Мирела Илиева се щракна на плажа в Лос Анджелис

Edna.bg

Сбогом, капитане! Близки и звезди се прощават с Борислав Михайлов

Edna.bg

Формула 1: Екстра (31.03.2026)

Gong.bg

България скърби за Борислав Михайлов

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg