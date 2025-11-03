Свят

Доналд Велики? Президентът на САЩ разширява границите на властта

"Има несъмнено авторитарен аспект у него", казва Тод Белт, политолог от университета „Джордж Вашингтон"

3 ноември 2025
Доналд Велики? Президентът на САЩ разширява границите на властта
Д остигна ли върха на своите амбиции Доналд Тръмп, който е начело на първата сила в света? „Сега мечтата е да стана един велик президент“, е споделил неотдавна милиардерът на внучка си Кай.

Този разговор беше публикуван от 18-годишната Кай в „Инстаграм“. Той дава представа за мотивите на 79-годишния републиканец, година след като той спечели втори президентски мандат на изборите в САЩ.

За Доналд Тръмп да бъдеш велик президент означава, повече от когато и да е било, да упражняваш изпълнителната власт до степен, която рядко е виждана в американската история.

Той си отмъщава на противниците си, изпраща Националната гвардия в няколко големи градове, управлявани от демократи, запушва устата на медиите и утвърждава контрола си върху всички лостове на управлението.

Неговите критици казват, че президентът, който открито се възхищава на авторитарни монарси и лидери и който по време на наскорошното си пътуване в Южна Корея получи и  реплика на корона, злоупотребява с власт.

"Има несъмнено авторитарен аспект у него“, казва Тод Белт, политолог от университета „Джордж Вашингтон“.

И ако Доналд Тръмп укрепи властта си веднага след завръщането си в Белия дом през януари, то убийството на ултраконсервативния инфлуенсър Чарли Кърк през септември подхрани подхода на Тръмп, основан на противопоставяне между „ние“ и „тях“, обяснява Белт.

Неотдавнашната кампания срещу неговите противници може би е  най-крещящият пример за злоупотреба с президентска власт.

Министерството на правосъдието започна съдебно преследване срещу няколко от противниците на Тръмп, по-специално срещу бившия му съветник по националната сигурност Джон Болтън и бившия директор на ФБР Джеймс Коми, няколко дни след като Тръмп призова в социалните мрежи те да бъдат преследвани.

И докато Тръмп хвали споразуменията за мир, сключени зад граница, той открито атакува враговете отвътре, независимо дали става дума за леви радикали или имигранти без документи в САЩ.

В неотдавнашната му реч, произнесена пред високопоставени военни представители, Тръмп заяви, че американските градове могат да послужат за терен за тренировки на войниците.

Въпреки бюджетния блокаж, който продължава в САЩ вече пет седмици, милиардерът организира в петък в резиденцията си в Мар а Лаго във Флорида парти за Хелоуин под надслова „Великият Гетсби“.

Същата вечер в полунощ 42 милиона американци, ползващи се от обществената програма за хранителна помощ, изгубиха достъп до нея заради спирането на работата на федералното правителство.

Президентът продължава също така да заглушава гласа на медиите, като отдава все по-голямо значение на журналисти, които са близки до неговото движение „Да направим Америка отново велика“ и като дава под съд „Ню Йорк таймс“, „Уолстрийт джърнъл“ или Си Би Ес.  

Тръмп дори наложи властта си в президентската резиденция, като разруши източното крило на Белия дом, за да построи на негово място бална зала за 300 милиона долара без никакво обществено допитване по въпроса.

Преди няколко дни той отново засегна темата за трети мандат през 2028 г., за който той спомена и преди това на няколко пъти. Но сега той призна, че не му е разрешено да се кандидатира за трети мандат, след като председателят на Камарата на представителите на Конгреса Майк Джонсън заяви, че подобно нещо ще бъде противоконституционно.

„Проучванията показват, че Тръмп няма толкова голяма свобода на действие, колкото има през първите 10 дни от мандата“, казва Уилям Галстън, изследовател в института „Брукингс“. „Допитванията навеждат на мисълта, че хората си мислят, че той е стигнал прекалено далеч“, добавя той.      

И докато вниманието се насочва към изборите по средата на мандата, които ще бъдат през ноември догодина, допитване на „Вашингтон пост“, „Ей Би Си нюз“ и ИПСОС, публикувано в неделя, показва, че близо две трети от американците смятат, че Тръмп превишава границите на изпълнителната власт.

Но допитването разкрива също, че демократите извличат прекалено малко полза от тези безпокойства.

Президентът очаква освен това няколко решения на Върховния съд, които биха могли да разширят изпълнителната власт пред Конгреса и правосъдието.

„Остава въпросът да се разбере докъде милиардерът е стигнал сам“, казва Галстън. "Когато един президент игнорира установените от дълго време традиции, президентската длъжност придобива измерения, които никой не може да си представи“, допълва анализаторът.

