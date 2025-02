Доналд Туск: В Мюнхен, никога повече

П олският премиер Доналд Туск съобщи, никога повече няма да посещава германският град Мюнхен. Изявлението бе направено по време на последния ден от Мюнхенската конференция по сигурност.

"Като турист наистина харесвам това място. Приветливи хора, отлична бира, фантастична Пинакотека (най-известният музей в Мюнхен, бел.ред.). Като историк и политик обаче единственото нещо, което мога да кажа днес е следното: В Мюнхен, никога повече", каза Туск.

Tusk on Munich Security Conference: Never again

Polish Prime Minister Donald Tusk was upset by the results of the Munich security conference

EU , UK , NATO needs war and don't allow peace.

NAZI TUSK most used words are Money , Weapons , Money ,Weapons (for peace) and more money pic.twitter.com/wSrWJUENse