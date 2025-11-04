Свят

Ню Йорк гласува за кмет

Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо

4 ноември 2025, 09:24
ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС

ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС
Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света
Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим
Президентът на ЕЦБ: Еврото носи просперитет и сигурност на България

Президентът на ЕЦБ: Еврото носи просперитет и сигурност на България
Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан
Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия
Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания
Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

И збирателите в Ню Йорк гласуват днес за кмет на града. Претендентите за поста са прогресивният Зохран Мамдани от Демократическата партия, бившият губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо като независим кандидат и Къртис Слиуа от Републиканската партия, пише NOVA.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо и заплаши да спре федералните средства за града, ако кандидатът на Демократическата партия спечели вота.

Андрю Куомо остава битката за кметския пост в Ню Йорк като независим кандидат

Щатите Вирджиния и Ню Джърси също гласуват, за да изберат губернатори. Това ще бъде първият тест както за Доналд Тръмп, така и за Демократическата партия, която трудно се съвзема от загубата преди година избори на изборите за президент.

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Катастрофа на

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 1 час
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 4 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 3 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 4 часа

Последни новини

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

България Преди 22 минути

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани:&nbsp;<strong>&quot;Нямате избор&quot;</strong></p>

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

Свят Преди 22 минути

„Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани“, каза Андрю Куомо

„Демократи 66“ спечели парламентарните избори в Нидерландия

Свят Преди 1 час

След оспорвана битка с крайнодясната партия на Герт Вилдерс, центристите на Роб Йетен излязоха начело с минимална разлика

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

България Преди 1 час

Това заяви премиерът по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”

Снимката е илюстративна

Украински дрон удари завод дълбоко в Русия, има разрушения

Свят Преди 1 час

Администрацията на град Стерлитамак, където се намира заводът, съобщи, че петимата работници вътре не са пострадали

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

България Преди 1 час

Автомобилът, с който е причинено произшествието, не е собственост на водача

Един от най-ужасяващите масови убийци в историята – Джордж Банкс, почина на в затвора

Свят Преди 1 час

Той е починал в неделя следобед от усложнения, причинени от неоплазма на бъбреците, или рак на бъбреците

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

България Преди 1 час

Всичко се случва в неделя вечерта по време на опит за полицейска проверка в района между село Юндола и Якоруда

<p>Къде е градът на &quot;дълбоката пица&quot;</p>

БезГранично: Чикаго - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

По стъпките на Алеко Константинов

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

България Преди 1 час

Николай Митев разказа за случилото се

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Съквартирантите могат да споделят кого ще номинират на един от останалите в Къщата

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

България Преди 3 часа

Инцидентът е от столичния квартал "Света Троица"

<p>Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната&nbsp;</p>

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Пари Преди 3 часа

Тя е организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка

Почина актрисата Даян Лад

Почина актрисата Даян Лад

Свят Преди 3 часа

Новината за кончината ѝ съобщи нейната дъщеря Лора Дърн

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

България Преди 4 часа

Плавателният съд пуснал котва при нос Емине

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Любопитно Преди 4 часа

При първия студен полъх и жълто листо, умът и стомахът се насочват към тиквата

