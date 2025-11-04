Ню Йорк гласува за кмет

И збирателите в Ню Йорк гласуват днес за кмет на града. Претендентите за поста са прогресивният Зохран Мамдани от Демократическата партия, бившият губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо като независим кандидат и Къртис Слиуа от Републиканската партия, пише NOVA.
Who should become the mayor this time between Andrew Cuomo and Zohran Mamdani for the New York City mayor position? pic.twitter.com/PwEYUSKSeH— Arshad (@im__Arshu) November 4, 2025
Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо и заплаши да спре федералните средства за града, ако кандидатът на Демократическата партия спечели вота.
Андрю Куомо остава битката за кметския пост в Ню Йорк като независим кандидат
Щатите Вирджиния и Ню Джърси също гласуват, за да изберат губернатори. Това ще бъде първият тест както за Доналд Тръмп, така и за Демократическата партия, която трудно се съвзема от загубата преди година избори на изборите за президент.