Ще помилва ли Доналд Тръмп Пъф Деди?

С лужител на Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) постави под съмнение неотдавнашните слухове, че новоизбраният президент Доналд Тръмп би могъл да помилва арестувания музикален магнат, след като встъпи в длъжност.

Основателят на Bad Boy Records Комбс беше арестуван и обвинен на 16 септември в обвинителен акт с три точки в заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и транспортиране с цел участие в проституция. Той не се признава за виновен и отрича да е извършил каквото и да било нарушение, като многократно му е отказвано освобождаване под гаранция.

