Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

К итай обяви, че спира действието на забраната за износ към Съединените щати на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде АФП.

Регулацията, която блокираше износа на тези редки метали – ключови компоненти, особено за производството на полупроводници, е спряна до 27 ноември 2026 г., се посочва в изявление на китайското Министерство на търговията.

В последните години отношенията между Китай и Съединените щати бяха белязани от засилено търговско напрежение, което често прерастваше в открита търговска война. Тази ескалация засегна различни сектори, но особено остро се усети в областта на високите технологии и суровините, критични за тяхното производство.

Един от ключовите моменти в това съперничество дойде на 1 август тази година, когато Китайското министерство на търговията въведе строги ограничения върху износа на галий и германий – редки метали, жизненоважни за производството на полупроводници, телекомуникационно оборудване, соларни панели и електрически автомобили. По-късно към тези ограничения беше добавен и антимонът.

Пекин обоснова решението си с грижа за националната си сигурност, изисквайки специални лицензи за износителите. В действителност, Китай е доминиращ производител и износител на тези елементи, осигурявайки над 90% от световното предлагане на галий, което му даде значителен лост в търговските преговори.

Вашингтон изрази сериозна загриженост относно тези мерки, виждайки в тях опит за подкопаване на глобалните вериги за доставки и пречка за технологичното развитие на САЩ. Американски официални лица, включително министърът на търговията Джина Реймондо, многократно провеждаха разговори с китайските си колеги, опитвайки се да разрешат спорните въпроси.