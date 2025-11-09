Свят

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Това е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни

9 ноември 2025, 07:52
Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ
Източник: AP/БТА

К итай обяви, че спира действието на забраната за износ към Съединените щати на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде АФП.

Регулацията, която блокираше износа на тези редки метали – ключови компоненти, особено за производството на полупроводници, е спряна до 27 ноември 2026 г., се посочва в изявление на китайското Министерство на търговията.

Китай ограничава износа на важни материали за чипове

В последните години отношенията между Китай и Съединените щати бяха белязани от засилено търговско напрежение, което често прерастваше в открита търговска война. Тази ескалация засегна различни сектори, но особено остро се усети в областта на високите технологии и суровините, критични за тяхното производство.

Един от ключовите моменти в това съперничество дойде на 1 август тази година, когато Китайското министерство на търговията въведе строги ограничения върху износа на галий и германий – редки метали, жизненоважни за производството на полупроводници, телекомуникационно оборудване, соларни панели и електрически автомобили. По-късно към тези ограничения беше добавен и антимонът.

Китай има силна ръка, която да играе в борбата си срещу Тръмп

Пекин обоснова решението си с грижа за националната си сигурност, изисквайки специални лицензи за износителите. В действителност, Китай е доминиращ производител и износител на тези елементи, осигурявайки над 90% от световното предлагане на галий, което му даде значителен лост в търговските преговори.

Китай обвини САЩ в лицемерие, търговската война ескалира

Вашингтон изрази сериозна загриженост относно тези мерки, виждайки в тях опит за подкопаване на глобалните вериги за доставки и пречка за технологичното развитие на САЩ. Американски официални лица, включително министърът на търговията Джина Реймондо, многократно провеждаха разговори с китайските си колеги, опитвайки се да разрешат спорните въпроси.

Източник: Любомир Мартинов, БТА    
Китай САЩ редки метали
Последвайте ни
Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

pariteni.bg
Домашните котки през есента: подготовка и грижи

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 2 дни
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Отдаваме почит&nbsp;на голям светец, кой е той</p>

Почитаме свети Нектарий Егински, какво се знае за него

Любопитно Преди 17 минути

Той живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

Свят Преди 53 минути

Това обяви американският заместник-държавен секретар Крустофър Ландау

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Любопитно Преди 8 часа

Ебру напусна социалния експеримент по волята на зрителите на NOVA

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Свят Преди 9 часа

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 10 часа

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Свят Преди 10 часа

Британският журналист и писател Антъни Кийт Грей, който през 1967–1969 г. бе задържан в Китай по време на Културна революция, е починал на 11 октомври 2025 г.

<p>Обявиха номинациите за &bdquo;Грами&ldquo; 2026</p>

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Любопитно Преди 10 часа

Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Свят Преди 12 часа

Говори се за нарастващ разрив между двамата още от миналия месец, когато Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин в Будапеща

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

България Преди 12 часа

Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Любопитно Преди 12 часа

Напитката съдържала захар, газирана напитка и ябълки, които се смесвали и ферментирали около две седмици, за да се превърнат в алкохол

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

България Преди 13 часа

Повдигнатото обвинение е за използване на платежен инструмент без знанието на собственика

Има ли български корени Цеца Величкович

Има ли български корени Цеца Величкович

Любопитно Преди 13 часа

Цеца не за първи път пее в чужда държава, развяла българското знаме

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Свят Преди 14 часа

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 14 часа

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

България Преди 14 часа

Автомобилът, управляван от него, самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Чудните ползи на зеления чай матча, които не бива да подминаваш

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 ноември, неделя

Edna.bg

Гуардиола с юбилей №1000 в огнен сблъсък Ман Сити – Ливърпул

Gong.bg

Монтана търси изход от кризата срещу набралия скорост Славия

Gong.bg

Мъгливо, но по-топло в неделя

Nova.bg

Умен бастун, роботи археолози и дронове: Ученици от цялата страна показаха иновации, които впечатляват света

Nova.bg