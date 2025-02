Тръмп: Вероятно ще се срещна със Зеленски следващата седмица

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вероятно ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски следващата седмица, предадоха световните агенции.

"Ще се видим може би идната седмица“, каза Тръмп пред журналисти, отразяващи визитата в Белия дом на премиера на Япония Шигеру Ишиба.

🇺🇸 US President Donald Trump reveals casualties figures from Ukrainian war, Friday at the White House.



⚡️Will meet Zelensky early next week and President Putin afterwards



⚡️ He said during the meeting with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba that Russia has lost between… pic.twitter.com/0Po5E2rD9J