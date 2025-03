Петицията за импийчмънт на Доналд Тръмп събра 250 000 подписа

П етиция, в която се настоява Конгресът да започне процедура по импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп, е събрала повече от 250 000 подписа, съобщават от организацията с нестопанска цел, която я е инициирала.

Newsweek се свърза с Белия дом и Free Speech for People, кампанийната група, създала петицията, за коментар по имейл.

Защо това е важно

Подкрепата на петицията подчертава нарастващото политическо разделение в страната по време на втория мандат на Тръмп.

Какво трябва да знаете

На 7 март организацията „Свободно слово за хората“ съобщи, че петицията ѝ е събрала повече от 250 000 онлайн подписа. Конкретната цифра не е публикувана от групата.

Свободното слово за хората стартира кампанията „Импийчмънт на Тръмп отново“ на 20 януари, в същия ден, в който Тръмп встъпи в длъжност, като посочи причини като помилването от негова страна на участниците в нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г. и опита му да премахне правото на гражданство по рождение.

Групата цитира множество други причини, поради които Конгресът евентуално би могъл да наложи импийчмънт на републиканеца заради действията му по време на втория му мандат. Сред тях са продължаващите усилия на Тръмп за драстично намаляване на федералните разходи и твърденията, че злоупотребява с властта си, докато търси възмездие срещу политическите си врагове.

Групата също така призовава за импийчмънт на Тръмп, след като той предположи, че САЩ могат да „превземат“ ивицата Газа след прекратяването на огъня между Израел и палестинската войнствена групировка Хамас.

