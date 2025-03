Deutsche Welle: Тръмп има проблем с яйцата, моли Европа за помощ

А мериканците имат проблем с яйцата. Заради птичия грип САЩ изпитват остър недостиг на яйца, а цената им скача до небесата. Сега Вашингтон моли Европа за помощ - въпреки обтегнатите отношения насред търговската война, съобщи Deutsche Welle.

Доналд Тръмп има сериозен проблем с... храната. И не става въпрос за ноторно известните му предпочитания към Макдоналдс и други вредни бързи закуски, а за едно негово ключово обещание, което си остава неизпълнено. По време на предизборната кампания през 2024 година той бе категоричен, че ще се пребори с инфлацията и растящите цени на хранителните продукти. Един от тези продукти бяха яйцата, които действително поскъпнаха доста през последната година.

It took Trump almost two months to bring down the cost of eggs by just $2 but less than one month to wipe out $7T in the stock market.



Congratulations pic.twitter.com/DXuHvRZFro