САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм

Дан Фара интервира 34 висши членове на правителството, армията и разузнавателната общност на САЩ, както и Марко Рубио за извънземните на Земята

17 ноември 2025, 12:17
САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм
Източник: iStock/Getty Images

Р ежисьорът на документален филм, който според твърденията разкрива „80-годишно глобално прикриване“ на съществуването на извънземни, заяви, че правителството на САЩ участва в „тайна надпревара от Студената война“ за обратно инженерство на извънземна технология, предаде New York Post.

Режисьорът и продуцент Дан Фара, който е и продуцент на научнофантастичния блокбъстър „Играч първи: Начало“ (Ready Player One), каза пред Брет Байър от Fox News, че най-новият му филм „Ерата на разкритията“ (The Age of Disclosure) ще се опира на вече извършената работа от правителствени разобличители и дори ще включва интервюта с високопоставени служители като държавния секретар Марко Рубио.

„Всеки един човек, когото интервюирах, подчерта много ясно, че вече не става въпрос дали това е реална ситуация. Това е много реална ситуация“, каза Фара пред изданието.

Фара твърди, че по-голямата част от хората в правителството на САЩ – включително Конгреса и президента – „са държани извън кръга“, докато други сили провеждат тайна надпревара за обратно инженерство на технология от нечовешки произход в конкуренция с „противникови държави“ като Русия и Китай.

„През последните няколко години висши членове на Конгреса, висши членове на администрацията – благодарение на разобличителите – научиха какво се случва и сега самите те преследват истината за себе си и за американския народ“, каза Фара пред телевизията.

Според него всеки, когото е интервюирал през трите години работа по филма – включително 34 висши членове на правителството, армията и разузнавателната общност на САЩ – е имал „директни знания по въпроса“ и „изключителна достоверност“.

Някои от тях се появяват и в трейлъра, включително Рубио, който намеква за мистериозни обекти, навлизащи в „въздушното пространство над ограничени ядрени обекти“, както и бившият висш служител на Агенцията за разузнаване към отбраната Джей Стратън.

„Първата държава, която разгадае кода на тази технология, ще бъде лидер в продължение на години“, предупреждава Стратън в трейлъра.

Фара повтори опасенията на Стратън и заяви, че шегуването относно силата и източника на UAP (неидентифицирани аномални явления) е „равносилно на смеене над терористична заплаха“.

„Страхът тук е, че ако друга нация спечели тази надпревара, това наистина може да промени разположението на силите по отношение на властта“, каза Фара пред изданието.

Освен това той нарече съвременната надпревара за UAP „Манхатънският проект на стероиди“.

Секретните тестове и производството на ядрени оръжия на Съединените щати по време на Втората световна война носеха кодовото име „Манхатънски проект“.

Демонстрацията на сила от страна на САЩ с пускането на атомни бомби над Хирошима и Нагасаки, която ефективно парализира тази част от силите на Оста, послужи и като предвестник на Студената война.

Фара обаче се опита да завърши на позитивна нота и предположи, че президентът Тръмп най-вероятно ще бъде първият главнокомандващ, който ще говори открито за явлението и предполагаемото десетилетия дълго прикриване.

„Мисля, че вече е само въпрос на време преди действащ президент да излезе пред микрофона и да има най-големия момент, който един лидер може да има – да каже на цялото човечество, че не сме сами във Вселената и че Съединените щати възнамеряват да водят пътя“, каза Фара пред изданието.

Документалният филм „Ерата на разкритията“ ще излезе по кината в избрани зали в Ню Йорк, Вашингтон и Лос Анджелис на 21 ноември. Същият ден ще бъде достъпен за покупка или наемане в Amazon Prime.

Филмът имаше премиера на фестивала SXSW през март.

Източник: New York Post    
