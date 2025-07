САЩ наложи визови ограничения на бразилски съдия заради Болсонаро

В ашингтон наложи визови ограничения на съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис, след като съдебният орган издаде заповеди за обиск и ограничителни заповеди срещу бившия президент Жаир Болсонаро, забранявайки му да се свързва с чуждестранни длъжностни лица поради опасения, че се стреми към намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Според бразилския вестник „О Глобо“ освен Де Мораис подобни санкции са наложени на още седем съдии от Върховния съд, както и на семействата им. Незасегнати остават двама съдии, които са били назначени на поста именно по време на администрацията на Болсонаро.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече съдебните заповеди на Де Мораис „политически лов на вещици“, което го е накарало да отмени незабавно визите за „Де Мораис и неговите съюзници в съда, както и за техните близки роднини“. Върховният съд не отговори веднага на исканията за коментар.

