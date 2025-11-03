Свят

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

3 ноември 2025, 16:04
"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик
Източник: БГНЕС / EРА / ANTON VAGANOV

С АЩ премахнаха санкциите срещу бившия босненски сръбски президент Милорад Додик – решение, в което анализатори виждат поредната сделка на администрацията на Тръмп, предвиждаща и това Додик, в замяна на свалянето на санкциите, да се откаже от официалните държавни постове. 

На 29 октомври американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) отмени също санкциите за политически съюзници на Додик, за членове на семейството му и компании, свързани с него. Санкциите налагаха забрана за финансова дейност на Додик и санкционираните лица в целия свят.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете полуавтономии са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Додик: Британски войници бяха изпратени да ме ликвидират

Додик многократно се е противопоставял на настоящия представител на международната общност Кристиан Шмит и е обявявал решенията му за незаконни в Република Сръбска.

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната.

OFAC наложи санкции на бившия президент на Република Сръбска два пъти - през 2017 година при администрацията на Барак Обама и през 2022 при администрацията на Джо Байдън за корупционни практики и неспазване на Дейтънското споразумение, с което заплашва стабилността в Босна и Херцеговина.

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

Решението на парламента на Република Сръбска да утвърди Ана Тришич Бабич, която е близък съюзник на Додик, за изпълняваща длъжността президент на Република Сръбска на 18 октомври официално потвърди за първи път, че Додик вече не е президент на Република Сръбска, след като през август президентският му мандат беше прекратен поради присъда, която му забранява да заема публични политически длъжности през следващите шест години.

В същия ден босненският сръбски парламент отмени закони, приети през пролетта, с които се целеше да не се допуска работата на общодържавните съдебни и полицейски органи на територията на Република Сръбска, след като Додик беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит.

Решението на Министерството на финансите на САЩ от миналата седмица се определя като победа за Додик и за скъпоструващата лобистка кампания, осъществена в негова полза от няколко приближени на Тръмп, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Източник: БТА / АП / Radivoje Pavicic

Според изданието поне част от комуникацията с администрацията на Тръмп е била подпомагана от лобисти и адвокати, които имат връзки с Тръмп и на които е плащано общо около 300 000 долара на месец или повече от правителството на Република Сръбска според документи, подадени до Министерството на правосъдието на САЩ.

Един от лобистите, Марк Зел, в края на миналата година е подписал договор с правителството на Република Сръбска с искане на компанията му да бъде платено един милион долара за една година, с допълнителна „такса за успех“ за „осъществяването на отмяна/прекратяване на всички санкции“, пише „Ню Йорк таймс“. 

За Додик лобират и няколко видни фигури в обкръжението на Тръмп. Сред тях са Рудолф У. Джулиани, бившият кмет на Ню Йорк, който беше личен адвокат на Тръмп по време на първия му мандат, Майкъл Т. Флин, пенсионираният генерал-лейтенант, който за кратко бе съветник по националната сигурност в първия мандат на Тръмп в Белия дом, Лора Лумър, дясна инфлуенсърка, известна с провокативните си изяви в социалните медии, която се ползва с доверието на американския президент, и осъденият за корупция Род Благоевич, бивш губернатор на Илинойс, който изцяло бе помилван от Тръмп през февруари, преди да подпише договор с необявена стойност с правителството на Република Сръбска на следващия месец.

Източник: БГНЕС / EРА / ANDREJ CUKIC

Каролайн Рен, лобистка, чиято фирма Тактик глобал (Tactic Global) подписа договор за 100 000 долара на месец с правителството на Република Сръбска, организира и присъства на среща през август в Черна гора между Додик и Ричард Гренел, пратеник на Тръмп за специални мисии, допълва още „Ню Йорк таймс“.

От Държавния департамент на САЩ посочиха, че санкциите са премахнати заради конструктивните решения на парламента на Република Сръбска през последните седмици.

„Конструктивните действия на парламента на Република Сръбска през последните седмици би трябвало да подобрят нивото на стабилност в Босна и Херцеговина и ще дадат възможност за партньорство със САЩ, основано на взаимни интереси, икономически потенциал и споделен просперитет. Ще продължим тясното сътрудничество с политически и други заинтересовани страни от целия политически спектър в Босна и Херцеговина, за да насърчаваме споделените приоритети“, се посочва в писмен отговор на говорител на Държавния департамент за сараевския информационен портал Detektor.ba.

Додик благодари на Тръмп за премахването на санкциите, тъй като, по думите му, по този начин е поправена „една голяма несправедливост за Република Сръбска, нейните представители и техните семейства – несправедливост, извършена от администрацията на Обама и Байдън“.

В търсене на отговор защо САЩ вдигнаха санкциите срещу Додик американският анализатор и експерт по Балканите Даниел Съруър не изключва възможността в този случай да става дума за размяна на услуги.

Додик нае осъден за корупция да лобира пред Тръмп за Република Сръбска

„Не е ясно какво получиха американците в замяна на това, което направиха. Предполагам, че Додик им е обещал, че ще спазва закона и най-малко шест години няма да заема официални постове,“ каза за босненската редакция на регионалната телевизия Ен1 Съруър.

Сеад Нуманович, дългогодишен журналист и редактор на босненския информационен портал Политички, (Politički.ba) каза пред сръбския вестник „Данас“, че Додик е водил преговори и става все по-очевидно, че е направена „дяволска сделка“.

„Както седят сега нещата, Додик преживя невероятен възход. От човек, който беше в списъка на все повече държави, които не искат да го виждат в двора си, той се превърна в човек, „сключващ сделки“ с администрацията на Тръмп“, коментира Нуманович.

Великобритания санкционира босненски политици

Денис Джидич, шеф на босненската редакция на Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN), коментира пред Ен1, че отмяната на санкциите срещу Додик е било очаквано, отбелязвайки „активната дейност на Милорад Додик, на властите в Република Сръбска, по отношение на лобирането, и колко много пари са похарчени“.

„Приемането на решенията на Конституционния съд, той се съобрази с решенията на всички институции, намали говоренето и оттегли закони в Народната скупщина на Република Сръбска, което доведе до тази ситуация. Видяхме и съобщението на Държавния департамент, в което се казва, че вратата е отворена за по-нататъшно сътрудничество, включително икономическо сътрудничество, с Додик. В следващите дни ще имаме възможност да видим и чуем какви са отстъпките и споразумението“, каза Джидич.

„Ще видим какво е обещал и дали това може да ускори пътя на Босна и Херцеговина към ЕС“, допълни Джидич.

Източник: БГНЕС
Източник: БТА, София Ангелова    
САЩ санкции Милорад Додик Република Сръбска Администрация на Тръмп Лобизъм Дейтънско споразумение Босна и Херцеговина Корупция Върховен представител Политическа сделка
Последвайте ни

По темата

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Ремонт блокира

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 2 дни
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 7 минути

Последни номинации проверяват доверието между участниците

Нещо е разтопило предното стъкло на този Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

Нещо е разтопило предното стъкло на този Tesla. Може ли това да е първият в света удар от метеорит?

Любопитно Преди 10 минути

Това може да е първият регистриран случай на метеорит, ударил кола, докато тя се е движела

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Свят Преди 49 минути

Решението идва в момент на нарастващо напрежение в Европа заради руската агресия, както и на усилено въоръжаване в Западните Балкани

<p>Vivacom пуска три изцяло нови канала&nbsp;и обновява любимия VIVACOM Arena</p>

Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena

Любопитно Преди 51 минути

 

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Напрежение преди процес за убийството на 19-годишен футболен фен, използваха сълзотворен газ

Свят Преди 57 минути

Група маскирани лица хвърляха предмети по събралите се на стъпалата на съдебната палата хора

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Свят Преди 1 час

Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Любопитно Преди 1 час

„Обичам Ричард с всяко влакно на душата си, но не можем да бъдем заедно. Ние сме твърде взаимно разрушителни“, казва Тейлър

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Свят Преди 1 час

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

,

Фитнес треньор съветва: Как да тренирате в студа, без да навредите на здравето си

Любопитно Преди 1 час

Фитнес треньорката Анастасия Ишченко сподели как правилно да тренирате на открито през студения сезон

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 1 час

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 1 час

<p>Премиерите на Русия и Китай разговаряха</p>

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Свят Преди 1 час

Отказът на Масон подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Свят Преди 1 час

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души

<p>Руските сили напредват в Покровск</p>

Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

Свят Преди 1 час

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Edna.bg

Тираджията Калин от Big Brother: Съпругата ми беше жертва на сексуално насилие! (ВИДЕО)

Edna.bg

Треска за билети: Феновете на Левски почти изкупиха пропуските

Gong.bg

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига

Gong.bg

Ексклузивно: Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори пред Николай Дойнов

Nova.bg

Единият от заловените затворници в Ловеч имал 2 месеца до края на присъдата си

Nova.bg