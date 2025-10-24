България

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

Сериозно пострадал е водачът на колата

24 октомври 2025, 09:22
Източник: iStock

С илно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6:50 ч. По предварителни данни край разклон за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Катастрофа край Пловдив и село Войводиново, има пострадали

Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница.

На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието движението в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

Тежка катастрофa с жертва край Пловдив

Временно е ограничено движението и в двете посоки по Пловдивски околовръстен път, в района на разклоните за селата Марково и Белащица, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се осъществява през общинската пътна мрежа на Пловдив и се регулира от "Пътна полиция".

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Тежък инцидент с български военен парашутист
Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 16 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 15 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 13 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 15 часа

