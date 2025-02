При плана на Тръмп: Ще имат ли право палестинците да се върнат в Газа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че палестинците няма да имат право да се върнат в Газа според неговия план за „собственост“ на Съединените щати върху разкъсаната от войната територия на фона на войната между Израел и Хамас, пише Newsweek.

В част от интервюто му за Супербоул, излъчено в понеделник сутринта, Тръмп беше попитан дали палестинците ще имат право да се върнат в Газа според неговия план да поеме собствеността на САЩ върху ивицата и да я възстанови.

„Не, не биха имали такова право“,

отговори президентът. „Защото те ще имат много по-добри жилища. Много по-добри – с други думи, говоря за изграждането на постоянно място за тях“, обясни той.

BREAKING: Trump says Palestinians don't have the right to return to their land.



He literally just openly described Gaza as a “real estate development”.



This isn’t just offensive—it’s dehumanizing. Millions of people have suffered and died, and his takeaway is land development?… pic.twitter.com/OKrVwbnu1u