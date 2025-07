Демон в кутия: Истинската история на най-ужасяващата кукла в света Анабел

Д есетилетия след като е открита за първи път, куклата Анабел продължава да държи хората будни през нощта, пише списание PEOPLE. След като стана фокус на собствена трилогия от филми, куклата се появява на конгреси и в момента е на турне из САЩ.

Демоничната играчка се превърна в икона на ужасите, когато беше представена във филма „Заклинанието“ от 2013 г., с участието на Патрик Уилсън и Вера Фармига като истинските паранормални изследователи, Ед и Лорейн Уорън.

Минаха години, откакто семейство Уорън за първи път се сдобиха с Анабел, но

детската играчка продължава да прави заглавия в световните медии, като мнозина вярват, че е причината за смърт и разрушения.

На 13 юли Дан Ривера, старши водещ изследовател на Обществото за психически изследвания на Нова Англия (NESPR), почина в хотел в Гетисбърг, Пенсилвания, докато беше на турне с предполагаемо обитаваната от духове кукла.

Paranormal investigator Dan Rivera dies suddenly at 54 while traveling across the US with the real ‘haunted’ Annabelle doll. pic.twitter.com/1ArYrmvPXW

Това веднага предизвика вълна от конспиративни теории, общото между които е, че всички сочат куклата за главен виновник. 54-годишният Ривера беше намерен мъртъв в хотелската си стая в Гетисбърг, Пенсилвания.

Сега New York Post съобщава, че

за разлика от смъртта, прокълнатата играчка не е била в стаята на Ривера,

когато екипите на Спешна помощ са влезли вътре. Причината за смъртта на изследователя остава неизвестна, тъй като резултатите от аутопсията все още се очакват.

Но базирана ли е Анабел на истинска история? Ето всичко, което трябва да знаете за ужасяващата история на куклата Анабел и дали е била в центъра на паранормални събития.

Куклата Анабел е истинска антична кукла Raggedy Ann и се смята, че е обитавана от духове или „обсебена“. Според досието на NESPR за Анабел, демоничната играчка е купена от майка през 1970 г., която я е подарила на дъщеря си Дона за рождения си ден.

След години, Дона е била на път да завърши училище за медицински сестри и е живеела със съквартирантката си Анджи. Малко след като куклата влиза в апартамента им, започват да се случват странни и необясними явления, като например куклата сякаш се движи и променя позициите си сама.

Дона и Анджи започват да намират пергаментова хартия из къщата с написани на нея съобщения, като „Помогнете ни“ и „Помогнете на Лу“, който е техен приятел. Съобщенията са още по-странни, защото двете момичета не държат пергаментова хартия в апартамента си.

Филмът на ужасите от 2014 г., „Анабел“, е история за произхода на предполагаемо обитаваната от духове кукла, но сюжетът е измислица. Въпреки че куклата Анабел е истинска, филмът не е истинска история. В „Анабел“ жена член на култ на име Анабел Хигинс се самоубива, докато държи куклата, а демонът, когото тя е помогнала да призове, се вселява в играчката след това.

В реалния живот Дона и Анджи се свързват с медиум в опит да говорят с този, който обитава куклата. По време на сеанс се разкрива, че духът на 7-годишно момиче на име Анабел Хигинс, което е починало в имота преди построяването на апартаментите, контролира куклата.

Though #Annabelle is widely known as a sinister porcelain doll in the Conjuring franchise, the real Annabelle is actually a Raggedy Ann doll with a far different look. Paranormal investigators Ed and Lorraine Warren, who acquired the doll in the 1970s, claimed it was inhabited by… pic.twitter.com/HblevkNwhC