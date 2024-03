Екстрасенс купи "зловеща" кукла, ужасила жителите на Единбург (СНИМКИ)

"Зловеща" кукла, която ужасила местните жители в Единбург, намери своя дом.

Изключително реалистичната играчка е закупена от известен медиум.

Старинната играчка се продавала в магазина на хоспис "Света Колумба" в Морнингсайд, Единбург. Тя станала популярна, когато нейна снимка била споделена в социалните мрежи заради нейната реалистичност.

След като дълго време не се намирал смелчага, който да я купи, служителите на магазина били принудени да добавят надпис към играчката: "Не съм страшна".

Така най-накрая жена на име Дебора Дейвис е закупила куклата, за да я добави към нарастващата си колекция.

So much to enjoy in this news story about a 'creepy' doll in an Edinburgh charity shop. https://t.co/6QPSO97BBj