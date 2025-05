Дейвид Хаселхоф разкри за проблеми със здравето си след поява в инвалидна количка

Д ейвид Хаселхоф сподели подробности за последния си здравословен проблем, след като беше заснет в инвалидна количка на международното летище в Лос Анджелис.

Звездата от „Спасители на плажа“ беше забелязан да куца из терминала в компанията на съпругата си Хейли Робъртс в понеделник. По това време той заяви пред папарак, че изпитва силна болка.

