Дейвид Хаселхоф не присъства на погребението на бившата си съпруга

Д ейвид Хаселхоф не присъства на погребението на бившата си съпруга Памела Бах в събота, съобщава нов доклад.

Свидетели, събрани за службата в презвитерианската църква Bel Air в Лос Анджелис, забелязаха, че 72-годишният актьор от „Спасители на плажа“ не е сред опечалените, съобщи TMZ в понеделник.

Двете дъщери на Хаселхоф и Бах – Тейлър (34) и Хейли (32) – обаче присъстваха на церемонията и произнесоха речи, според изданието. Те бяха сред близо 150 души, дошли да си вземат последно сбогом с покойната актриса, включително нейните сестри Пени и Кати, както и певицата Стейси Ситрон, която изпълни музикално произведение в памет на Бах. По време на службата беше показано слайдшоу със снимки на актрисата и нейните близки, включително кадри с Хаселхоф, както се вижда във видео, получено от TMZ.

Представител на Хаселхоф отказа да коментира отсъствието на актьора.

Памела Бах почина на 5 март в дома си в "Холивуд Хилс", Калифорния, който се оценява на 2 милиона долара. Според смъртния ѝ акт, тя е починала от самонанесена огнестрелна рана в главата. Тя беше на 62 години.

Според съсед тялото ѝ е било открито от дъщеря ѝ Хейли. Бах не е оставила предсмъртна бележка, а също така не е имала завещание. В резултат на това Тейлър е подала съдебни документи, за да бъде назначена за изпълнител на наследството на майка си, което се оценява на 840 000 долара.

Ден след смъртта ѝ Хаселхоф публикува изявление в социалните мрежи:

„Нашето семейство е дълбоко натъжено от скорошната загуба на Памела Хаселхоф“, написа актьорът от „Спасители на плажа“ във Facebook на 6 март. „Благодарни сме за проявената любов и подкрепа в този труден момент, но молим за уединение, докато скърбим и се справяме с тази загуба.“

