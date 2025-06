Дейвид Бекъм е приет в болница (СНИМКА)

Л егендарният футболист беше заснет на болнично легло с превързана ръка, докато се възстановява от неизвестно нараняване, пише Daily Mail.

В петък сутринта, в трогателна публикация в Instagram, 51-годишната му съпруга Виктория написа: „Оздравявай бързо, татко“. На снимката 50-годишният Дейвид позира с усмивка и със синя превръзка на ръката, но към момента няма информация как е получил травмата.

На втора снимка се вижда специална болнична гривна с надпис: „Оздравявай бързо“.

Случката се разиграва само ден след като Дейвид Бекъм отдаде специална почит на майка си по повод рождения ѝ ден — като не пропусна да спомене и отсъстващия си син Бруклин, въпреки появилото се напрежение в отношенията им.

Бившият полузащитник на "Манчестър Юнайтед" и английския национален отбор сподели серия от снимки със своята майка Сандра — от детските си години до днес, когато тя навърши 76 години.

В публикацията си в Instagram той написа: „Честит рожден ден, мамо. Обичаме те много и се надяваме, че ще имаш най-хубавия ден. Благодаря ти, че винаги си до нас. Обичам те.“

