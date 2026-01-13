Любопитно

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

Тами Олдъм Ашкрафт преживява ураган от четвърта категория, който убива годеника ѝ, а тя трябва да оцелее повече от месец сама в океана, е, докато навигира 2400 км към сушата

13 януари 2026, 15:43
41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"
Източник: iStock

П оследното нещо, което Тами Олдъм Ашкрафт си спомняше, преди да бъде повалена в безсъзнание, беше писъкът на годеника ѝ. Когато се събуди 27 часа по-късно, тя беше в частично наводнената кабина на 13-метровата им яхта, заобиколена от отломки.

В следствие на неочакван ураган годеникът ѝ бе изчезнал. Лодката им беше силно повредена. А Ашкрафт остана блокирана в средата на Тихия океан без начин да повика помощ. През следващите 41 дни Ашкрафт се бореше да оцелее, докато навигираше обратно към сушата, използвайки само импровизирано платно, звездите и секстант (бел.ред. навигационен инструмент, използван за измерване на ъгъла между хоризонта и небесно тяло). И тя успя да оцелее. Нейното преживяване е урок за преодоляване на физическата и психологическа тежест от това да си изгубен в морето - история, която е вдъхновила хора по целия свят. Това е покъртителната история на Тами Олдъм Ашкрафт, истинската история зад филма „Дрейф“, пише All That's Interesting.

Тами Олдъм Ашкрафт се подготвя да плава 6400 километра

Към лятото на 1983 г. всичко в живота на Тами Олдъм Ашкрафт изглеждаше да си идва на мястото. Тя се бе сгодила за Ричард Шарп, а влюбената в лодки двойка прекарваше дните си в круизи из островите на Южния Пасифик с 11-метровата ветроходна яхта на Шарп. През септември приятел се обърна към двойката и ги попита дали биха доставили 13-метрова яхта, „Хазана“, от Таити до Сан Диего. Въпреки че пътуването беше над 6400 километра, по-дълго от всяко, което бяха предприемали дотогава, двойката се чувстваше уверена в способността си да го направи. По друго време може би щяха да успеят. Тами Олдъм Ашкрафт и Ричард Шарп отплаваха от пристанище Папеете на 22 септември. Но трагедията щеше да ги сполети само няколко седмици след началото на пътуването им.

Как ураганът Реймънд уби Ричард Шарп

В началото на октомври Ашкрафт и Шарп разбраха за силна буря, която се формира наблизо. Въпреки че се опитаха да избягат от лошото време - което се разви в ураган от четвърта категория, ураганът Реймънд - те не успяха да се спасят. „Бягахме от него три дни, опитвайки се да разберем какво става, защото непрекъснато променяше посоката си“, каза Ашкрафт пред PEOPLE през 2018 г. „Бурите се движат два пъти по-бързо от вас. Не можехме да се измъкнем с лодката за толкова кратко време.“

До 12 октомври те бяха право по пътя на бурята. Двойката се опита да я преживее, облече дъждобрани и укрепи яхтата. Докато го правеха, 12-метрови вълни и ветрове от 225 километра в час се блъскаха в плавателния им съд. Последните им мигове заедно бяха трескава суматоха. Докато вятърът виеше и мяташе яхтата като играчка, Шарп каза на Ашкрафт да търси убежище под палубата, докато той се обезопаси с предпазен колан. Когато тя затвори вратата, чу Шарп да вика „О, Боже мой!“ - и тогава лодката се преобърна.

Силата блъсна Ашкрафт в стената, поваляйки я в безсъзнание.

Тами Олдъм Ашкрафт беше в безсъзнание 27 часа. Когато се събуди, беше заобиколена от разрушение. Главната каюта се пълнеше с вода, мачтите на кораба бяха счупени изцяло, а платната на кораба се влачеха в морето. Ашкрафт имаше и дълбока рана на челото.

Но най-лошото беше тишината, нарушавана само от пляскането на водата вътре в лодката. Шарп го нямаше. Ашкрафт по-късно заяви, че вярва, че силата на вятъра е била твърде силна; той сигурно е бил хвърлен в морето и повлечен под масивните вълни. И все пак, въпреки опустошението, корабът все още беше на повърхността. Тами Олдъм Ашкрафт все още имаше шанс да оцелее.

Битката на Тами Олдъм Ашкрафт за оцеляване

Тами Олдъм Ашкрафт нямаше време да изпитва скръб, страх или каквото и да било друго. Яхтата ѝ потъваше, платната почти ги нямаше, а раната на челото ѝ ставаше все по-болезнена. След по-нататъшно разследване Ашкрафт осъзна, че двигателят на кораба, навигационната система и устройствата за аварийно позициониране също са били силно повредени. Скръбта трябваше да бъде потисната. Непосредствената заплаха беше потъващата лодка. Затова Ашкрафт веднага предприе действия. Тя изпомпваше вода от корпуса на ръка – физически изтощителна и привидно безкрайна задача. И изработи импровизирано платно от счупен прът. Следващото ѝ предизвикателство беше навигацията. Ашкрафт знаеше, че най-близката суша е Хило, Хавай (на 2400 километра разстояние), но единствените ѝ инструменти бяха секстант и часовник. Без друг избор, Ашкрафт използва тях и небесна навигация, за да определи курса си, болезнено осъзнавайки, че ако пропусне Хило, ще отплава в открито море - и ще загине.

41 дни сама в Тихия океан – и след това спасение

Въпреки че шансовете бяха против нея, Тами Олдъм Ашкрафт оцеля. Разчитайки на своя секстант, хранейки се с консервирана плодова салата и сардини и надявайки се, че навигира правилно към Хавай, Ашкрафт прекара 41 дни в морето. Самотата беше най-лошата част. В продължение на 41 дни тя не говореше с никого - поне с никого, който можеше да ѝ отговори. Скръбта ѝ по Ричард, която беше държала настрана от чиста необходимост, започна да изплува в тихите моменти. Тя му говореше, на лодката, на морето - всичко, за да прекъсне тишината. Инстинктът ѝ за оцеляване обаче фокусира ума ѝ, принуждавайки я да се концентрира върху следващата задача, следващото изчисление, следващия изгрев.

„Трябваше да си кажа на борда, че не мога повече да плача, защото губех твърде много вода“, каза Ашкрафт пред PEOPLE.

„Моите водни запаси бяха много ограничени. Просто проведох сериозен разговор със себе си. Тази вътрешна сила да оцелееш е толкова силна. Просто не го осъзнаваш, докато не попаднеш в наистина критичен момент, в който трябва да оцелееш. Удивително е какво можеш да направиш. Това просто идва отвътре. След това поддържаш ума си активен.“

След това, на 41-ия ден на Ашкрафт в морето, японски изследователски кораб забеляза „Хазана“, която дрейфуваше хаотично точно извън пристанището на Хило. Когато се приближиха, за да приберат кораба, те бяха изумени да открият жива душа на борда. Тами Олдъм Ашкрафт беше в безопасност, но беше изтощена, дехидратирана и травмирана от преживяното.

Намиране на нова цел след бурята

Въпреки че преживяването ѝ беше мъчително, Тами Олдъм Ашкрафт в крайна сметка намери утеха, като записа историята си. Тя не можеше да чете в продължение на шест години поради нараняването на главата си, но в крайна сметка успя да изложи цялата си история на хартия за книгата си „Червено небе на скръб: Истинска история за любов, загуба и оцеляване в морето“.Тя е преведена на осем езика, публикувана в петнадесет държави и е екранизирана във филм, озаглавен подходящо „Дрейф“.

„Определено най-трудната част беше да се справя с това, че Ричард го няма“, каза по-късно Ашкрафт пред „Чикаго Трибюн“ в първото си интервю за преживяното, след като книгата ѝ беше публикувана. „Имаше моменти, в които дори не исках да живея повече, защото не знаех как ще продължа. Никога нямаше да се влюбя отново.“ Тя продължи: „Всъщност, докато бях в режим на оцеляване, скръбта беше доста малка. Не беше толкова интензивна, колкото когато стигнах до брега и оцеляването приключи, и можех да виждам хора заедно и всичко ми напомняше за него. Просто ми беше наистина трудно. Но този инстинкт за оцеляване докато бях в морето просто се задейства. Помогна ми да се съсредоточа, да се държа на прав път.“

Днес Ашкрафт живее на островите Сан Хуан, в щата Вашингтон, където все още плава редовно. Въпреки че носи травмата от преживяното и загубата на Шарп, тя е намерила и мир. Ашкрафт се е омъжила, има две деца и е щастлива. Единственият знак за оцеляването ѝ в морето е малък медальон във формата на секстант, инкрустиран с диамант, който тя носи всеки ден.

„Напомня ми как се прибрах вкъщи“, каза тя.

Източник: All That's Interesting    
Тами Олдъм Ашкрафт Оцеляване Тихи океан Ураган Реймънд Дрейф Ричард Шарп Секстант Яхта Загуба Истинска история
Последвайте ни

По темата

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

pariteni.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 9 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 10 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 10 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 9 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Любопитно Преди 20 минути

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Свят Преди 50 минути

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Свят Преди 1 час

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

България Преди 1 час

Предложението на депутати от ПП-ДБ беше отхвърлено с 12 гласа "против"

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

България Преди 2 часа

Оборотът на БФБ почти се утрои след влизането на България в еврозоната

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Смъртта на Рене Гуд е с политическо значение, "в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения", а инцидентът предизвика масови протести срещу ICE и остра реакция от кмета на Минеаполис

.

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Свят Преди 2 часа

Тръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

България Преди 2 часа

Борисов: Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София

<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 2 часа

Това увери министърът на отбраната в оставка

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Свят Преди 2 часа

След като губи президентските първични избори през 2016 г. от Тръмп, Рубио се превърна в неговата дясна ръка - а ако "всичко се разпадне - той ще поеме вината"

<p>Мистерия в Хисаря: Двама гръцки граждани открити мъртви</p>

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 3 часа

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Любопитно Преди 3 часа

От катастрофални климатични промени до извънземна инвазия – това са предсказанията на теоретичния физик за бъдещето

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 3 часа

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Свят Преди 3 часа

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

България Преди 3 часа

Хората са притеснени, че екоравновесието в района ще бъде застрашено

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

България Преди 3 часа

Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Орлин Павлов и Алекс Сърчаджиева ще ни учат как да сме в топ форма

Edna.bg

Джулия Робъртс без грим, без филтри и с чувство за хумор. Как разсмя Instagram?

Edna.bg

Сомалиец ще помага на Севлиево за оставане в професионалния футбол

Gong.bg

Арда привлече централен защитник

Gong.bg

Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга от местопроизшествието

Nova.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg