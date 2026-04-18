Свят

Кораб изчезна в Тихия океан след тайфуна "Синлаку" - издирват шестима души

18 април 2026, 10:30
Източник: БТА

А мериканската брегова охрана издирва шестима души, след като загуби контакт с повреден кораб край бреговете на Гуам след преминаването на тайфуна “Синлаку”, предаде Асошиейтед прес.

Екипажът на 44-метровия товарен кораб “Мариана”, регистриран в САЩ, сигнализира на 15 април на бреговата охрана, че плавателният съд е загубил десния си двигател и се нуждае от помощ. 

Бреговата охрана установи комуникационен график на всеки час с екипажа, но загуби контакт с него в следобедните часове на 16 април. 

Самолет “HC-130 Херкулес” започна издирване на шестимата души, но се върна в Гуам заради силния вятър в района, каза старшина Ейвъри Тибетс от Бреговата охрана на САЩ.

Очаква се издирването да бъде подновено на зазоряване в събота, добави той. 

Последната известна позиция на кораба е била на около 200 км север-северозападно от Гуам. 

Бреговата охрана няма информация за националността на екипажа.

Супер тайфунът “Синлаку” връхлетя Северните Мариански острови по-рано тази седмица, като причини щети на островите Тиниан и Сайпан, както и внезапни наводнения на Гуам - място, на което са разположени няколко американски военни бази.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Северни Мариански острови загуба на контакт Гуам Брегова охрана на САЩ тайфун Синлаку издирване на хора кораб Мариана морски инцидент спасителна операция
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От мрежата

