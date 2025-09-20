Свят

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

20 септември 2025, 23:00
Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия
Източник: БТА

Ч етирима души загинаха при украинска атака с дронове в руската Самарска област (Приволжки федерален окръг), съобщи областният губернатор Вячеслав Фьодоришев, цитиран от Франс прес.

По-рано Украйна съобщи, че снощи Русия я е атакувала със стотици дронове, като по последни данни при ударите са загинали четирима души.

Русия с мощна атака срещу Киев с дронове и ракети

„С дълбоко прискърбие съобщавам, че четирима души загинаха при вражеска противникова атака през нощта“, заяви Фьодоришев в социалните мрежи. Той допълни, че един човек е ранен.

Нападението е един от най-смъртоносните ответни украински удари срещу Русия.

Най-малко шестима загинали при руски удари в Украйна

Руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 149 украински дрона през нощта срещу събота, включително 15 над Самарска област, разположена на около 800 км. от украинския фронт.

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове. Украйна твърди, че извършва ударите, които често са насочени към енергийни обекти, в отговор на руските бомбардировки по градовете ѝ.

Източник: БТА,     
Война в Украйна Русия Украйна Дронове Самарска област Атака с дронове Жертви Вячеслав Фьодоришев Ответен удар Приволжки федерален окръг
Последвайте ни

По темата

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Наздраве! Откриха тазгодишния

Наздраве! Откриха тазгодишния "Октоберфест" в Мюнхен

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 1 час

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 2 часа

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Свят Преди 3 часа

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията"

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

България Преди 3 часа

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

България Преди 3 часа

В хода на разследването са претърсени 10 имота

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Свят Преди 4 часа

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

Свят Преди 4 часа

Станциите се намират на територията на Волгоградска и Самарска област

<p>&quot;Топлофикация София&quot; с разяснения за ремонта в &quot;Дружба&quot; - 2</p>

"Топлофикация София" разясни за ремонта в "Дружба" - 2: Ще има прекъсване на топлоподаването само за 2 - 3 дни

България Преди 4 часа

По думите на Петър Петров ремонтът е крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Свят Преди 5 часа

Процесът на повторно налагане би възстановил санкциите на ООН срещу Иран

Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"

Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"

Свят Преди 6 часа

Американският съюз за граждански свободи осъжда тази административна "черна дупка"

Локализиран е пожарът край Асеновград

Локализиран е пожарът край Асеновград

България Преди 6 часа

Пътят към селата Орешец и Добростан е отворен

<p>Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН</p>

Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Свят Преди 6 часа

Зеленски ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност на Украйна и санкциите срещу Русия

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

България Преди 6 часа

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

България Преди 7 часа

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

Технологии Преди 7 часа

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg
1

Производството на ориз у нас страда заради сушата

sinoptik.bg

5 неща, от които да се откажете през октомври, за да бъдете по-щастливи

Edna.bg

Какво да готвим през октомври: изпитани рецепти за уютни есенни дни

Edna.bg

САЩ победи Великобритания и се класира за финала на "Били Джийн Кинг Къп"

Gong.bg

Нант измъкна точка от Рен с много борбеност и характер

Gong.bg

Почина продуцентът Росен Цанков

Nova.bg

„Темата на NOVA”: Без отстъпление (ВИДЕО)

Nova.bg