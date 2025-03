Частично слънчево затъмнение днес, ето къде ще може да се види

С лънцето ще се срещне днес с Луната, която ще закрие част от него по време на частично затъмнение, видимо над част от Северното полукълбо - от Източна Канада до Сибир, предаде АФП.

Затъмнението, което е седемнадесетото за 21-ви век и първото за тази година, ще продължи около четири часа. То започва в 10:50 ч. българско време и ще приключи в 14:43 ч.

#DYK there’s going to be a partial solar eclipse on March 29?



During sunrise in the Northeastern U.S., the Moon will partially block the Sun from view. Coverage ranges from as little as 1% in Washington, D.C. to 64% in Portland, Maine.



Find info for your location:… pic.twitter.com/OnfuRL7QXP