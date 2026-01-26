Израел търси последния си заложник в Газа

И зраел обяви в неделя, че армията му извършва „мащабна операция“ по издирването на последния израелски заложник в ивицата Газа в условията на натиск от Вашингтон и други посредници да премине към следващия етап от примирието в зоната, съобщи Асошиейтед прес.

Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет, с което ще започне вторият етап от примирието.

BREAKING: The IDF has begun Operation "Brave Heart," aimed at finding the remains of the last hostage left to bring home from Gaza for burial in Israel, Ran Gvili.



Ran fought Hamas on October 7, saving many lives, before he was killed.



Pray that we get our hero back home.🙏🇮🇱 pic.twitter.com/nmiSIvLU7r — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 25, 2026

Връщането на заложниците, живи или мъртви, беше основният елемент от първия етап на примирието, което започна на 10 октомври.

Израелската армия съобщи, че издирва останките на Гвили в гробище в северната част на Газа близо до „жълтата линия“, която маркира контролираните от Израел части на територията.

Натискът към Израел се засили, след като правителството на американския президент Доналд Тръмп обяви, че вторият етап вече е в ход.

🎗️The last hostage left in Gaza:



Ran Gvili has been held hostage for 841 days.



The 24 year old policeman was killed while defending civilians during the Oct 7th attack.



His body has been held captive ever since. pic.twitter.com/LuRARhf66q — Oli London (@OliLondonTV) January 25, 2026

Израел неколкократно обвини „Хамас“, че не бърза с връщането на последния заложник. От своя страна палестинската групировка в неделя заяви, че е предоставила цялата информация, с която разполага за останките на Гвили, и обвини Израел, че създава пречки за издирването им на контролираните от него територии.

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви в неделя, че граничният пункт Рафах ще бъде отворен едва след операцията по издирването на тялото на Гвили, предаде Ройтерс.