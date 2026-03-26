Опит за грабеж и кражба на автомобил в Солун завърши с арест на българин

Г ръцката полиция в Солун е задържала след преследване български гражданин, който заедно със свой съучастник по-рано е откраднал автомобил и е извършил опит за грабеж, съобщават гръцки медии.

Арестуваха в Солун двама българи - майка и син

Според местния информационен портал „Вория“ инцидентът е станал в ранните часове вчера, когато полицията се опитала да спре автомобила, който бил откраднат по-рано от местна компания. Извършителите обаче не се подчинили и ускорили.

Гръцката полиция гони двама българи до границата, арест

След преследване по нощните улици 23-годишният водач на откраднатия автомобил катастрофирал в електрически стълб. Той е бил задържан на място от полицията, но съучастникът му е успял да избяга пеша и се издирва.

Гръцката полиция арестува трима българи за обири по плажовете

Според полицията, цитирана от телевизия Скай, извършителите откраднали автомобила от двора на компанията. После се опитали да заредят гориво на затворена бензиностанция, а малко по-късно пресекли пътя на 70-годишен водач и се опитали да отнемат и неговия автомобил, като го заплашили с тесла. Възрастният водач обаче успял да изляга с колата си с маневра в последния момент.