България за първи път участва в среща на Европейския механизъм за стабилност

В ицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес в среща на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в Люксембург, съобщават от финансовото ведомство. Това ще бъде първо участие на български финансово министър в среща от този формат откакто България се присъедини официално към ЕМС след ратификация на Народното събрание от 20 май тази година.

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Това е естествено продължение на пълноправното членство на България в еврозоната и допълнително укрепва участието на страната в общата европейска финансова архитектура, се посочва в съобщението.

ЕМС е част от стратегията на ЕС за осигуряване на финансова стабилност в рамките на еврозоната, като той осигурява финансова помощ на държавите от еврозоната, изпитващи затруднения или застрашени от затруднения с финансирането.

След срещата на ЕМС министър Донев ще участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и в заседанието на Еврогрупата. Срещите ще се проведат на 11 и 12 юни 2026 г. в Люксембург. Заместник-министър Методи Методиев също ще участва в тях.

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По време на заседанието на Съвета ЕКОФИН в рамките на Европейския семестър за 2026 г. Европейската комисия ще представи пролетния пакет, в който се предоставят икономически и фискални насоки на държавите членки.

Министрите ще проведат политически дебат по Пакета за пазарна интеграция и надзор и ще одобрят измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Испания, Полша, Белгия, Португалия и Словакия.

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната.