Бъдещето на Сирия сега зависи и от него: Мохамед ал Башир

М исията му е безкрайно сложна - да обедини и омиротвори една страна, която преживя почти 14 години гражданска война и терористичен режим. Страна, в която има различни религиозни групи и досега бе под силното външно влияние на Русия и Иран. Мохамед ал Башир ще трябва да се справи с всичките тези предизвикателства, след като пое функциите на премиер в преходния период, пише АРД, съобщи Deutsche Welle.

Доскоро Ал Башир бе начело на правителството в бастиона на бунтовниците Идлиб в северозападната част на страната. То бе назначено от ислямистката групировка „Хаят Тахрир аш Шам“ (ХТШ). Именно под нейно ръководство бойците завладяха Дамаск и свалиха дългогодишния управник Башар Асад. Сега ислямистите избраха за преходен премиер на страната Ал Башир, който е инженер по професия, информира германската обществено-правна медия.

Първо министър на развитието, след това премиер

Ал Башир е роден през 1983 година в провинция Идлиб. Следва електротехника в университета в Алепо, както и ислямско и гражданско право в Идлиб, след което работи за държавната газова компания наСирия.

След гражданската война, започнала през 2011 година, неговият роден регион става последен бастион на въоръжените противници на правителството. Милициите на ХТШ и свързаните с тях групировки контролират областта. През 2017 година ислямистите сформират „правителство на спасението“, в което Ал Башир започва политическата си кариера – първо е министър на развитието, а от януари – министър-председател.

⚡🚨⚡🚨⚡🚨⚡🚨⚡🚨



A thread of new cabinet of Syrian transitional government after the liberation of Syria.



Mohamed Al bashir, a Syrian engineer and politician has been appointed as Prime minister. He previously served as minister of development and Humanitarian affairs.



+ pic.twitter.com/OJLjWKEnIA