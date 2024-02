Бум на сифилис и гонорея в Гърция

С лучаите на сифилис са се увеличили с над 113%, а на гонорея - с над 120% в периода 2020-2022 г., показват данни на Гръцката национална организация за обществено здраве (EODY), цитирани от „Катимерини“.

През 2022 г. са регистрирани 862 диагнози за сифилис в сравнение с 404 през 2020 г. Диагнозите за гонорея са се увеличили от 164 на 362 през същия период.

#Greece records surge of #syphilis and #gonorrhea cases in 2020-2022 https://t.co/9EQre8IDtf