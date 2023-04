Британското разузнаване: Русия въведе нова стратегия за ракетни удари

П оследният руски ракетен обстрел, при който се съобщава за най-малко 25 цивилни жертви в Украйна, показва нова и по-безразборна стратегия за нападение, смята британското военно разузнаване, цитирано от ДПА, предаде БТА.

"Обстрелът включваше по-малко ракети в сравнение с атаките през зимата

и е малко вероятно да се е целел в украинската енергийна инфраструктура", написа днес в "Туитър" британското министерство на отбраната.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/BsVHWurn0W



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lQLW4TyK8s