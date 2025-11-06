Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Б ританският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че Доналд Тръмп е способен да убеди руския президент Владимир Путин да седне на масата за мирни преговори относно войната в Украйна, въпреки че дипломатическите усилия засега са в застой.

В отговор на въпрос на Politico дали е по-трудно да се постигне прекратяване на огъня в Украйна, отколкото в Газа, Хийли каза, че двете ситуации не могат да бъдат сравнявани"с едно изключение":

"Президентът Тръмп е фигурата, която може да доведе Путин на масата, която потенциално може да постигне край на бойните действия", заяви той по време на полет от Норвегия до Париж, където пътуваше за среща с новия френски министър на отбраната. Тръмп изигра ключова роля при договарянето на крехкото прекратяване на огъня между Израел и "Хамас".

The British defense secretary has insisted Donald Trump is capable of persuading Vladimir Putin to enter peace talks on Ukraine even as negotiations continue to stall. https://t.co/GdGEdSiXSw — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 5, 2025

Хийли подчерта, че работата на т.нар. "коалиция на готовите", група държави, ангажирани да гарантират сигурността на Украйна в случай на примирие, се актуализира непрекъснато, за да може тя да реагира още в момента на настъпване на мир.

Централата на коалицията вече функционира в Париж и в нея участват висши представители на британските въоръжени сили.

Коментарите на Хийли идват след среща на Съвместните експедиционни сили в Бюдо, Норвегия, където беше подписано ново споразумение за партньорство с Украйна.

Тръмп: Потенциално велик ден за Русия и Украйна

Междувременно Путин не е показал готовност за отстъпки, откакто планирана негова среща с Тръмп в Унгария беше отменена, а президентът на САЩ прие решение да наложи санкции върху двете най-големи руски петролни компании.

Напрежението между Вашингтон и Москва ескалира, като двете страни отправиха предупреждения, че могат да възобновят ядрени тестове.

На скорошна среща с китайския президент Си Дзинпин Тръмп заяви, че Китай и Съединените щати работят заедно за прекратяване на войната в Украйна, но добави: "Понякога трябва да ги оставиш да се бият."