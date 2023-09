Хиляди британци на протест в Лондон, искат обратно в ЕС

А ктивисти против Брекзит демонстрираха в центъра на Лондон за връщането на Великобритания в Европейския съюз.

„Протестиращите образуваха море от сини и жълти цветове в центъра на Лондон, призовавайки Великобритания да се присъедини към ЕС“, съобщи в. "Индипендънт". Това са цветовете на флага на ЕС.

Protest against Brexit today in London! #RejoinEU #Rejoin @UKLabour take note… pic.twitter.com/EWXA9s6jTi