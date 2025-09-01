Свят

Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

„Имате ли пица и бира? Повтарям – имате ли пица и бира? Край“

1 септември 2025, 10:44
Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан
Източник: iStock

Т рима шотландски братя влязоха в историята, след като поставиха рекорд за най-бързо непрекъснато и неподдържано гребане през Тихия океан – най-големия океан на Земята – завършвайки пътуването си за 139 дни, пише CNN

Юън, Джейми и Лаклан Маклийн изминаха 14 484 км от Перу до Австралия, като станаха и първият екип, успял да прекоси океана с гребане от Южна Америка.

Прехранвали се с прясно уловена риба и изсушени храни, докато се борели с морска болест, намаляващи запаси и тропически бури – включително един инцидент, когато Лаклан бил отнесен зад борда от гигантска вълна през нощта.

В събота триото от Единбург триумфално стъпи на сушата след четири месеца и половина непрестанно гребане в лодката си, която те самите построили от въглеродни влакна, вдъхновена от болидите във Формула 1.

С постижението си те подобриха досегашния рекорд, държан от руснака Фьодор Конюхов, който през 2014 г. сам прекоси океана с гребане от Чили до Австралия.

Пристигайки малко преди обяд, братята отпразнуваха победата си, свирейки на гайда и развявайки шотландското, австралийското и британското знаме, докато бяха посрещнати от приятели и роднини, сред които и майка им Шийла.

„Все още имаме нашите морски крака, така че да – клатушкаме се навсякъде, ако трябва да съм честен, но сме много щастливи, че сме на брега“, каза Юън пред австралийската национална телевизия ABC, описвайки преживяването като „доста поразително“.

Няколко часа по-рано той беше публикувал видео в Instagram, с което изпрати послание до пристанището.

„Имате ли пица и бира? Повтарям – имате ли пица и бира? Край.“

Не всичко вървеше по план

Юън, Джейми и Лаклан отплаваха от столицата на Перу – Лима – в средата на април, с първоначална цел да достигнат Сидни до 2 август.

Заради лошо време обаче промениха курса си към Кернс.

„Последните няколко седмици бяха наистина трудни“, каза Фредерик Джейми пред ABC. „Нашите очаквания рухнаха, защото си мислехме, че вече пристигаме, а след това буря след буря ни връщаха назад и ни изтласкваха на север.“

Това се случи след ужасяващия инцидент с Лаклан, който падна зад борда по време на нощна смяна и бе спасен от Юън.

„Странична вълна се появи от нищото. Имах само няколко секунди да реагирам и тя просто ме удари“, разказа Лаклан пред ABC. „Направо ме повали. Някак си се ударих в спасителните линии от десния борд и буквално направих салто назад във водата.“

Братска връзка

Юън, Джейми и Лаклан вярват, че именно семейната им връзка е била ключът към успеха.

Въпреки екстремните предизвикателства те успели да запазят позитивизма си, често намирайки моменти на радост дори в най-суровите условия.

„Можем да си говорим много директно един с друг“, обясни Джейми по-рано. „Добрата комуникация беше решаваща за това пътуване.“

Лодката им, кръстена Роуз Емили в чест на сестра им, загубена по време на бременност, е смятана за най-бързата и най-лека океанска гребна лодка, създавана досега. Тя е проектирана съвместно с легендата в океанското гребане Марк Слатс.

Мотивация

Братята Маклийн предприели пресичането на океана както в преследване на световен рекорд, така и с цел да съберат 1 милион паунда за проекти за чиста вода в Мадагаскар.

Още през 2020 г. те започнали да търсят начин да подкрепят благотворителни организации, борещи се за достъп до чиста питейна вода по света, и решили, че голямо физическо предизвикателство може да има силно въздействие.

Взели смелото решение да прекосят Атлантическия океан с гребане, поставяйки три световни рекорда: преминали 4 828 км само за 35 дни, превръщайки се в първото братско трио, което заедно прекосява океан; най-младото такова трио; и най-бързото, преминало от Канарските острови до Антигуа.

След завръщането си на сушата осъзнали, че мисията им за чиста вода не е приключила, и решили, че най-добрият начин да популяризират каузата е да направят още една крачка – да се справят с „най-голямото водно тяло на планетата“, както казали пред CNN Sports в техния 101-ви ден в морето.

Семейната им фондация The Maclean Foundation работи за осигуряване на чиста вода за общности чрез партньорства с организации в Мадагаскар за изграждане на сондажи.

Тихоокеанското предизвикателство има за цел да привлече внимание и средства за изграждането на сондажи в цялата община Амбохиманарина в Мадагаскар, където в момента едва 14% от населението има достъп до безопасна питейна вода. Целта на братята е да осигурят чиста вода за над 40 000 души.

„Искаме да имаме положително въздействие върху други хора – в крайна сметка това е целта на това пътуване“, каза по-рано Юън пред CNN. „Да виждаме как даренията пристигат и съобщенията за подкрепа – това наистина ни помогна да преминем през някои доста мрачни моменти.“

Мисията на братята Маклийн продължава – досега те са събрали 850 859 паунда (1,15 милиона долара) от целта си от 1 милион паунда (1,35 милиона долара) за последното си прекосяване на океана.

Източник: CNN    
Шотландски братя Тихи океан Гребане Световен рекорд Фондация Маклийн Чиста вода Мадагаскар Перу Австралия
Последвайте ни

По темата

Мъж загина, двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Мъж загина, двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Смразяващо убийство в Тръстеник: 43-годишен мъж удушен от съседа си

Смразяващо убийство в Тръстеник: 43-годишен мъж удушен от съседа си

Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак

Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак

Нови глоби за шофьорите от днес

Нови глоби за шофьорите от днес

pariteni.bg
Европейците бойкотират Tesla, Китай е супер доволен

Европейците бойкотират Tesla, Китай е супер доволен

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 17 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 14 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 12 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 14 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 13 минути

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Принцеса Даяна

Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Свят Преди 14 минути

Даяна почина на 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж на 36 години

<p>Дянков изрази опасение: Съставянето на Бюджет 2026&nbsp;ще бъде&nbsp;&quot;един огромен цирк&quot;</p>

Симеон Дянков: ДДС на 22% решава проблема с бюджетния дефицит

България Преди 40 минути

Според Дянков правителството ще се опита да не увеличава данъците, а да вдигне събираемостта

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

България Преди 52 минути

В новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Свят Преди 1 час

Момчето е третата жертва на остатъчни противопехотни мини от семейството си

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Свят Преди 1 час

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаин; наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция"

<p>Лятото отказва да си тръгне: До 35&deg; в първите дни на септември</p>

Ето какво време ни е приготвил септември

България Преди 1 час

Макар и сутрините да са прохладни, денем термометрите ще се колебаят в летни стойности

<p>Екстремисти от САЩ обмислят използването на дронове при вътрешни атаки</p>

"Гардиън": Крайнодесни екстремисти от САЩ обмислят използването на дронове при вътрешни атаки

Свят Преди 2 часа

ФБР има сериозни опасения относно неонацистка секта в крайната десница, твърдят източници "Гардиън"

Пожарът в Горно Осеново още не е овладян, горят дървета

Пожарът в Горно Осеново още не е овладян, горят дървета

България Преди 2 часа

Според кмета не е необходимо да се включват твърде много доброволци, тъй като теренът е изключително стръмен и труднодостъпен

<p>Путин: НАТО е една от причините за&nbsp;&quot;украинската криза&quot;</p>

Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

Свят Преди 2 часа

Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска

<p>&quot;Ще се справим с това&quot;: Как фразата на Меркел промени Германия</p>

"Ще се справим с това": Как фразата на Ангела Меркел промени Германия

Свят Преди 2 часа

Тя е наречена "предателка на народа"

Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

България Преди 3 часа

Трасето е дълго около 1.5 км.

Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

Свят Преди 3 часа

Тридесет и девет годишният мъж сътрудничи на властите

Трагедия в Афганистан, над 600 жертви след земетресение

Трагедия в Афганистан, над 600 жертви след земетресение

Свят Преди 3 часа

Стотици ранени са откарани в болници, добави ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и посочи, че се очаква броят им да продължи да нараства

Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

Свят Преди 3 часа

Той беше застрелян в Лвов, в западната част на страната

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Джуд Лоу проговори за Путин: Не се страхувам от последствия!

Edna.bg

10 небесни спектакъла, които не бива да пропускате

Edna.bg

Регионално дерби закрива кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

ЦСКА взима решение за Душан Керкез

Gong.bg

Удушен и с травми на гръдния кош: Мъж е убит в Русенско, задържаха съсед на жертвата

Nova.bg

Мъж загина, а двете му деца са в реанимация след челна катастрофа в Монтанско (СНИМКИ)

Nova.bg