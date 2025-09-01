Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

Т рима шотландски братя влязоха в историята, след като поставиха рекорд за най-бързо непрекъснато и неподдържано гребане през Тихия океан – най-големия океан на Земята – завършвайки пътуването си за 139 дни, пише CNN.

Юън, Джейми и Лаклан Маклийн изминаха 14 484 км от Перу до Австралия, като станаха и първият екип, успял да прекоси океана с гребане от Южна Америка.

Прехранвали се с прясно уловена риба и изсушени храни, докато се борели с морска болест, намаляващи запаси и тропически бури – включително един инцидент, когато Лаклан бил отнесен зад борда от гигантска вълна през нощта.

Three Scottish brothers who embarked on a 9,000-mile row across the Pacific Ocean completed their journey Saturday, setting a new world record. Jamie, Ewan and Lachlan MacLean rowed into a Cairns, Australia marina, greeted by the strains of "Scotland the Brave" on bagpipes and a… pic.twitter.com/8HeMQmYvs5 — PBS News (@NewsHour) August 31, 2025

В събота триото от Единбург триумфално стъпи на сушата след четири месеца и половина непрестанно гребане в лодката си, която те самите построили от въглеродни влакна, вдъхновена от болидите във Формула 1.

С постижението си те подобриха досегашния рекорд, държан от руснака Фьодор Конюхов, който през 2014 г. сам прекоси океана с гребане от Чили до Австралия.

Пристигайки малко преди обяд, братята отпразнуваха победата си, свирейки на гайда и развявайки шотландското, австралийското и британското знаме, докато бяха посрещнати от приятели и роднини, сред които и майка им Шийла.

„Все още имаме нашите морски крака, така че да – клатушкаме се навсякъде, ако трябва да съм честен, но сме много щастливи, че сме на брега“, каза Юън пред австралийската национална телевизия ABC, описвайки преживяването като „доста поразително“.

Няколко часа по-рано той беше публикувал видео в Instagram, с което изпрати послание до пристанището.

„Имате ли пица и бира? Повтарям – имате ли пица и бира? Край.“

Не всичко вървеше по план

Юън, Джейми и Лаклан отплаваха от столицата на Перу – Лима – в средата на април, с първоначална цел да достигнат Сидни до 2 август.

Заради лошо време обаче промениха курса си към Кернс.

Three Scottish brothers have set a world record for completing the fastest unsupported row across the full Pacific Ocean, completing the more than 9,000-mile journey in 139 days. https://t.co/ZzpZkaF8z7 pic.twitter.com/xq9to5FGVs — ABC News (@ABC) August 31, 2025

„Последните няколко седмици бяха наистина трудни“, каза Фредерик Джейми пред ABC. „Нашите очаквания рухнаха, защото си мислехме, че вече пристигаме, а след това буря след буря ни връщаха назад и ни изтласкваха на север.“

Това се случи след ужасяващия инцидент с Лаклан, който падна зад борда по време на нощна смяна и бе спасен от Юън.

„Странична вълна се появи от нищото. Имах само няколко секунди да реагирам и тя просто ме удари“, разказа Лаклан пред ABC. „Направо ме повали. Някак си се ударих в спасителните линии от десния борд и буквално направих салто назад във водата.“

Братска връзка

Юън, Джейми и Лаклан вярват, че именно семейната им връзка е била ключът към успеха.

Въпреки екстремните предизвикателства те успели да запазят позитивизма си, често намирайки моменти на радост дори в най-суровите условия.

„Можем да си говорим много директно един с друг“, обясни Джейми по-рано. „Добрата комуникация беше решаваща за това пътуване.“

Лодката им, кръстена Роуз Емили в чест на сестра им, загубена по време на бременност, е смятана за най-бързата и най-лека океанска гребна лодка, създавана досега. Тя е проектирана съвместно с легендата в океанското гребане Марк Слатс.

Мотивация

Братята Маклийн предприели пресичането на океана както в преследване на световен рекорд, така и с цел да съберат 1 милион паунда за проекти за чиста вода в Мадагаскар.

Още през 2020 г. те започнали да търсят начин да подкрепят благотворителни организации, борещи се за достъп до чиста питейна вода по света, и решили, че голямо физическо предизвикателство може да има силно въздействие.

Взели смелото решение да прекосят Атлантическия океан с гребане, поставяйки три световни рекорда: преминали 4 828 км само за 35 дни, превръщайки се в първото братско трио, което заедно прекосява океан; най-младото такова трио; и най-бързото, преминало от Канарските острови до Антигуа.

След завръщането си на сушата осъзнали, че мисията им за чиста вода не е приключила, и решили, че най-добрият начин да популяризират каузата е да направят още една крачка – да се справят с „най-голямото водно тяло на планетата“, както казали пред CNN Sports в техния 101-ви ден в морето.

Семейната им фондация The Maclean Foundation работи за осигуряване на чиста вода за общности чрез партньорства с организации в Мадагаскар за изграждане на сондажи.

Тихоокеанското предизвикателство има за цел да привлече внимание и средства за изграждането на сондажи в цялата община Амбохиманарина в Мадагаскар, където в момента едва 14% от населението има достъп до безопасна питейна вода. Целта на братята е да осигурят чиста вода за над 40 000 души.

„Искаме да имаме положително въздействие върху други хора – в крайна сметка това е целта на това пътуване“, каза по-рано Юън пред CNN. „Да виждаме как даренията пристигат и съобщенията за подкрепа – това наистина ни помогна да преминем през някои доста мрачни моменти.“

Мисията на братята Маклийн продължава – досега те са събрали 850 859 паунда (1,15 милиона долара) от целта си от 1 милион паунда (1,35 милиона долара) за последното си прекосяване на океана.