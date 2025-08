Състезател загина при катастрофа с 455 км/ч при опит да счупи световен рекорд

П илотът Крис Рашке загина при катастрофа с 455 км/ч, докато се опитваше да счупи световния рекорд за скорост на сушата, потвърдиха организаторите на състезанието в прочутото Солено езеро в Бонвил, пише BBC.

Според изявление на Асоциацията за измерване на времето в Южна Калифорния, която организира Седмицата на скоростта – събитие, провеждано от 1940 г., Рашке е загубил контрол над ракетното си превозно средство едва 3 км след старта на обиколката.

Рашке спечели миналогодишното състезание със 738 км/ч, отбелязва списание Hot Rod.

We mourn the loss of veteran land speed racer Chris Raschke, who tragically passed during Speed Week at Bonneville. Your passion for racing will never be forgotten. 💔



Our thoughts and prayers go out to the family, friends, and teammates mourning this great loss. pic.twitter.com/0vJzojNVL6