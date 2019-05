Д а, аз съм капиталистка. И единствената ми задача е да печеля пари, а с получаваните дивиденти да си купувам яхти. С тези думи 25-годишна богата наследница възмути цяла Германия.

Верена Балзен е наследник на компанията Балзен (Bahlsen) - една от най-големите производителки на сладкарски изделия в страната, сред които и на много популярните бисквити с марка Leibniz.

Макар и изказани по ироничен начин, думите на момичето от империята Bahlsen възпламениха социалните мрежи, пише "Дойче веле" . Веднага ѝ беше напомнено, че състоянието на нейната династия е било изградено и с принудителния труд на работници по времето на Втората световна война.

В отговор Верена заяви в интервю за вестник "Билд", че не се чувства отговорна за събития, случили се преди нейното раждане. В допълнение тя подчерта, че на въпросните работници им било плащано колкото и на германците, а освен това фирмата се била отнасяла "много добре" с тях. "Няма от какво да се срамуваме", категорична е Балзен.

~Verena Bahlsen, heiress to a German biscuit empire, said her family treated their Eastern European slave labourers well during the Second World War.



“We paid the forced labourers as much as the Germans and treated them well. We did nothing wrong.”



~She has since apologised. pic.twitter.com/X9hGgsvA6z — Wojtuś (@WojReport) 16 май 2019 г.

А случаят повдига въпроса: Носят ли наследниците отговорност за престъпленията

Не е тайна, че по време на националсоциализма в Германия много хора са били заставяни да се трудят за големите германски фирми. Смята се, че в този период общо 13 милиона души са полагали принудителен труд - сред тях мъже, жени и деца от окупираните от нацистите територии в Европа, военнопленници и затворници от концентрационните лагери.

Фирмата Bahlsen не прави изключение в това отношение. Предполага се, че около 200 души, основно жени от Украйна, са полагали принудителен труд от 1941 до 1945 във фабриката ѝ в Хановер.

През 2000 г. около 60 източноевропейски граждани, които по времето на Втората световна война са били принуждавани да работят за Bahlsen, подадоха колективен иск срещу компанията. Съдът отхвърли искането за обезщетения заради изтекла давност. Производителят на бисквити и печива обаче доброволно внесе около 760 000 евро в специален фонд за компенсиране на жертвите на принудителния труд.

Скандалните изявления на Верена Балзен породиха възмущение както в Германия, така и в чужбина. Генералният секретар на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) Ларс Клингбайл заяви, че подобно високомерие е недопустимо.

"Няма защо да се изненадваме, че хората не вярват в справедливостта, след като наследниците на огромни богатства говорят за купуване на яхти, вместо за отговорност пред обществото", коментира политикът.

Призив за бойкот на продукцията на Bahlsen

В социалните мрежи вече се разпространява призив за бойкот на продукцията на известната компания, а на младата наследница се препоръчва да положи едногодишен социален труд в полза на обществото.

The heiress to a major German biscuit company said it did "nothing wrong" when it used 200 forced laborers during Nazi rule. Verena Bahlsen has now apologized.



The Nazis subjected millions of people to forced labor. Many died from overwork or were systematically killed. pic.twitter.com/R9gQJeFehU — AJ+ (@ajplus) 15 май 2019 г.

Bahlsen осъзнава историческата си отговорност

Ръководството на компанията реагира на скандалните изявления с декларация, в която се подчертава, че са напълно наясно с историческата и моралната си отговорност.

"Компанията помни страданията на хората, полагали принудителен труд, и огромната несправедливост, извършена спрямо тях и спрямо много други хора", се казва в текста.

Фирмата обещава още да ангажира историци, които да проведат независимо изследване за използването на принудителен труд във фабриката на компанията в Хановер и да публикуват резултатите от него.

А Верена Балзен все пак реши да се извини за думите си: "Беше грешка да се обостря този дебат с лекомислени изявления. Извинявам се за това. Не съм си и помисляла да омаловажавам престъпленията на националсоциализма и последиците от тях", увери наследницата на семейния бизнес.

If you want to buy #Bahlsen products & support the lifestyle aspirations of a #Nazi apologist heiress, go ahead.

Me, I’ll never buy one of their products again.https://t.co/zDAQgXKXbE — Jon Bowen (@Jon_Bowen) 15 май 2019 г.

Тя обаче съвсем не е единствената, която не познава добре историята на Германия: актуални социологически изследвания показват, че младите хора в Германия, Австрия и редица други европейски страни не са запознати с редица факти и събития, свързани с Холокоста и времето на националсоциализма.

През 2018 г. Университетът в Билефелд проведе проучване, което показа редица интересни резултати. Стана ясно, че 69% от анкетираните отричат техните предци да са били обвързани по някакъв начин с националсоциалистическия режим. На въпрос дали чувстват морална отговорност за престъпленията, макар и да нямат лична вина за Холокоста, едва 11% от анкетираните са отговорили положително, а 56% - отрицателно. 93% от анкетираните са заявили, че в училище трябва да се изучава темата за нацисткия режим и неговите престъпления.

